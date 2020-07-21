Ввечері 21 липня на вулиці Стеценка у Києві сталася потужна пожежа. Спалахнув багатоповерховий житловий будинок у ЖК "Співоче". Рятувальникам вдалося загасити вогонь.

Пожежа спалахнула ввечері 21 липня в багатоповерховому житловому будинку в ЖК "Співоче" на вулиці Стеценка у Києві, повідомляє APnews.

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На місці події приїхали рятувальники та пожежники. Вогонь активно розповсюджувався через вітряну погоду.

Відомо, що загорівся будинок, який ще не ввели в експлуатацію. Ймовірно, спалахнули будівельні матеріали. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, дах та фасад. За інформацією "Києва Оперативного", це понад 200 квадратних метрів.

Усіх жителів комплексу евакуювали на безпечну відстань.

Згодом стало відомо, що рятувальникам вдалося загасити пожежу. Інформації про постраждалих немає.

Пожежа у житловому будинку в Києві / Фейсбук Яніни Доброї, Тані Панчук, "Києва Оперативного", "Інформатора"

У Києві загорівся житловий будинок: дивіться відео

У Столиці спалахнув будинок у ЖК "Співоче": дивіться карту