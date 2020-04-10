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      Пожежа у Чорнобильській зоні: забруднене повітря може потрапити до Києва

      - Читать новость на русском
      Пожежа у Чорнобильській зоні / maxim-nm.livejournal.com

      У Чорнобильській зоні вже сьомий день поспіль рятувальники намагаються приборкати пожежу. За інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.

      Водночас серйозної небезпеки здоров'ю це не несе. Про це повідомили у Центрі ядерної та радіаційної безпеки.

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      За попередніми підрахунками, забруднене повітря може проходити через такі райони:

      • Іванківський;
      • Бородянський;
      • Вишгородський..

      Також у Центрі ядерної та радіаційної безпеки зазначили, що концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення та є у 100 і більше разів нижчими від допустимого рівня.

      Пожежа у Чорнобильській зоні: що відомо

      • Повідомлення про займання надійшло о 13:22 ще 4 квітня. Після 14:00 з Ніжина до місця займання вилетіли два літаки АН-32П, згодом до них приєднався гелікоптер МІ-8.
      • Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила приблизно 100 гектарів.
      • За попередньою інформацією, пожежа розпочалася через підпал сухої трави. Від неї вогонь міг легко перекинутися на дерева. Водночас радіаційний фон у зоні займання нормалізувався. Рятувальники запевнили, що загрози населеним пунктам немає.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Екологія Новини Києва Чорнобиль Пожежа Новини України
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