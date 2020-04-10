Пожежа у Чорнобильській зоні: забруднене повітря може потрапити до Києва

У Чорнобильській зоні вже сьомий день поспіль рятувальники намагаються приборкати пожежу. За інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.

Водночас серйозної небезпеки здоров'ю це не несе. Про це повідомили у Центрі ядерної та радіаційної безпеки.

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За попередніми підрахунками, забруднене повітря може проходити через такі райони:

Іванківський;

Бородянський;

Вишгородський..

Також у Центрі ядерної та радіаційної безпеки зазначили, що концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення та є у 100 і більше разів нижчими від допустимого рівня.

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Повідомлення про займання надійшло о 13:22 ще 4 квітня. Після 14:00 з Ніжина до місця займання вилетіли два літаки АН-32П, згодом до них приєднався гелікоптер МІ-8.

Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила приблизно 100 гектарів.

За попередньою інформацією, пожежа розпочалася через підпал сухої трави. Від неї вогонь міг легко перекинутися на дерева. Водночас радіаційний фон у зоні займання нормалізувався. Рятувальники запевнили, що загрози населеним пунктам немає.

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