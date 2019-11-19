Пожежа у військовій частині на Львівщині: відоме ім'я загиблого майора

Під час пожежі у військовій частині в Старичах, що на Львівщині, загинув тимчасовий виконувач обов'язків командира військової частини Олексій Останін.

Пожежа спалахнула у військовій частині близько 5 ранку 19 листопада. Під час пожежі у приміщенні штабу один офіцер загинув на місці. Ще один військовий з опіками потрапив у реанімацію, він у важкому стані.

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За даними власних джерел 24 каналу, загиблим виявився майор Олексій Останін, 1975 року народження.

Що відомо про Олексія Останіна?

Олексій Санін був начальником ракетного артилерійського озброєння.

У нього залишилась дружина, син та донька. Дружина Останіна також служить у військовій частині, але в Яворові на Львівщині.



Загиблий у Старичах майор Олексій Останін / фото з фейсбука

Згідно з декларацією військового, у 2018 році його зарплата становила майже 200 тисяч. Подружжя має квартиру у Львові.

Чому у військовій частині спалахнула пожежа?

Ймовірною попередньою причиною виникнення пожежі у військовій частині є коротке замикання. У приміщенні, де виникла пожежа, були лише військові, що несли службу. Наразі точну причину займання з'ясовують правоохоронці.

За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про "недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду".



Пожежа у військовій частині в Старичах / фото ДСНС