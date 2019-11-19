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      Пожежа у військовій частині на Львівщині: відоме ім'я загиблого майора

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      Під час пожежі у військовій частині на Львівщині загинув Олексій Останін / Колаж 24 Каналу

      Під час пожежі у військовій частині в Старичах, що на Львівщині, загинув тимчасовий виконувач обов'язків командира військової частини Олексій Останін.

      Пожежа спалахнула у військовій частині близько 5 ранку 19 листопада. Під час пожежі у приміщенні штабу один офіцер загинув на місці. Ще один військовий з опіками потрапив у реанімацію, він у важкому стані.

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      За даними власних джерел 24 каналу, загиблим виявився майор Олексій Останін, 1975 року народження.

      Що відомо про Олексія Останіна? 

      Олексій Санін був начальником ракетного артилерійського озброєння.

      У нього залишилась дружина, син та донька. Дружина Останіна також служить у військовій частині, але в Яворові на Львівщині.


      Загиблий у Старичах майор Олексій Останін / фото з фейсбука

      Згідно з декларацією військового, у 2018 році його зарплата становила майже 200 тисяч. Подружжя має квартиру у Львові.

      Чому у військовій частині спалахнула пожежа?

      Ймовірною попередньою причиною виникнення пожежі у військовій частині є коротке замикання. У приміщенні, де виникла пожежа, були лише військові, що несли службу. Наразі точну причину займання з'ясовують правоохоронці.

      За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про "недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду".


      Пожежа у військовій частині в Старичах / фото ДСНС

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Пожежа у військовій частині на Львівщині Пожежа Новини Львова Жертви ДСНС
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