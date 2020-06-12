З 1 липня у Києві зміняться умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Це стосується тих осіб, які не зареєстровані у Києві, але мають право на пільговий проїзд.

Зміни вводять через те, що перевізникам не компенсовують грошей з бюджету за перевезення пільгових категорій. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, пише 24 канал.

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Як тепер їздитимуть пільговики у Києві

З 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:

придбати квиток у будь-який зручний спосіб;

скористатися ним в громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

Відтепер відшкодування витрат на проїзд будуть робити органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини

Кличко наголосив, що такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують.