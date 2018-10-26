Праворадикали заявили про зачистку київського вокзалу від ромів разом з поліцією

23 жовтня учасник ультраправої організації С14 Сергій Бондар опублікував відео зі київського вокзалу, на якому він розповідає, що С14 та поліція зачистили вокзал від ромів.

На опублікованому відео видно, як працівники комунальних служб прибирають локації, де нібито перебували роми. Вони відмивали підземний перехід, куди, за словами автора відео, роми ходили в туалет.

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Zaborona.com зв’язалася з керівником Управління патрульної поліції Києва Юрієм Зозулею. Він повідомив, що працівники патрульної поліції не брали участь у цій "акції". На питання, чи були це працівники Головного управління Національної поліції Києва, Зозуля відповів позитивно.

Однак у ГУНП Києва відмовилися коментувати цю ситуацію.

На інцидент відреагувала українська омбудсвумен Людмила Денісова, вона направила запит до Головного управління Національної поліції в Києві.

"23 жовтня, ввечері, радикально налаштовані особи здійснили напад на табір ромів, який вже тривалий час перебував поруч з Центральним залізничним вокзалом "Київ-Пасажирський", – дізналися в Денісової.

Омбудсвумен вважає, що в цих діях вбачаються ознаки дискримінації за національною ознакою щодо ромської меншини.