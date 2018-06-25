Правозахисник розповів, ким був убитий у Львові ром

23-річного рома, якого 24 червня вбили у Львові, звали Давидом Пап і він мешкав у селі Баркасово в Мукачевському районі Закарпаття.

Про це розповів ромський правозахисник, депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват, повідомляє "Заборона".

Депутат відвідав родичів вбитого. За його словами, рідні молодика постійно плачуть, для сім’ї це трагедія.

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Горват розповів, що Давид закінчив школу у селі та регулярно їздив на заробітки до великих українських міст. Останній раз поїхав у Львів, де заробляв збором металу.

За словами депутата, родичі загиблого "добрі справедливі люди, працюють на полях в інших людей, не крадують, часто виїжджають за кордон працювать".

Він додав, що наразі родичі бояться їхати у Львів забирати тіло, вони попросили відправити його до Мукачевського району.

Роми Закарпаття переживають дуже важкі часи. Ми ніколи не відчували такого жаху, що нас нема кому захистити. Вчора нас гнали, били, а сьогодні ріжуть та вбивають,

– додав Говрат.

Додамо, поліція затримала усіх причетних до нападу на табір ромів на околиці міста. У райвідділку перебувають 12 людей — 11 нападників та організатор.



Вони визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь", яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.