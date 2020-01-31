20:32
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Улюблене число Ляшка. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Прем'єр Гончарук розповів "лайфхак", як удвічі зменшити платіжку за опалення

      454 Читать новость на русском
      Гончарук здійснив робочу поїздку на Житомирщину / телеграм прем'єра

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук здійснив робочу поїздку у Житомирську область, де на власні очі переконався в ефективності тепломодернізації будинків. За його словами, мешканці будинків, які провели термомодернізацію, платять за опалення в середньому удвічі менше, ніж їхні сусіди.

      На власні очі оглянув та поспілкувався з мешканцями одного із житлових будинків в Житомирі, де заходи з термомодернізації провели ще минулого року, розповів прем'єр у своєму телеграм-каналі.

      До слова: Тарифи на опалення знизилися в Києві та 21 області

      Для порівняння він наводить суми платіжок за опалення у двокімнатних квартирах сусідніх будинків:

      • енергоефективний будинок – 677 гривень;
      • будинок, що потребує термомодернізації – 1 тисяча 211 гривень.

      У який спосіб було проведено термомодернізацію

      У будинку замінили усі вікна, двері, серед яких вхідні, двері у тамбурі та у напівпідвальних приміщеннях, на енергоефективні. Крім того, здійснили теплоізоляцію будинку.

      На це довелося витратити 899 тисяч гривень. Здавалося б, сума невиправдано висока і взагалі не підйомна, але значну її частину компенсували з бюджетів.

      Так, з держбюджету виділили 285 тисяч гривень, з міського – 267 тисяч, а з обласного – 8 тисяч. Якщо мовиться про звичайний чотириповерховий будинок, то залишок суми становитиме всього лише менш як 5,5 тисяч гривень з кожної квартири.

      Шляхом елементарних математичних підрахунків можна дійти висновку, що цю суму можна компенсувати економією на платіжках за опалення вже за 10 місяців або за два опалювальні сезони.

       

      Безробітним будуть платити більше: інфографіка
      сьогодні
      8260
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Тарифи Опалювальний сезон Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:01 Жетони у метро Києва скасують: що треба зробити до 31 березня
      Ярослав Голобородько 238
      сьогодні , 19:00 Що вдалося зробити Кабміну Гончарука за 5 місяців
      Петро Охотін 427
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      7352
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      467
      сьогодні , 18:24 Не до побачення – прощавайте: Brexit на обкладинках британських медіа
      1037
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук