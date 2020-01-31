Прем'єр Гончарук розповів "лайфхак", як удвічі зменшити платіжку за опалення

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук здійснив робочу поїздку у Житомирську область, де на власні очі переконався в ефективності тепломодернізації будинків. За його словами, мешканці будинків, які провели термомодернізацію, платять за опалення в середньому удвічі менше, ніж їхні сусіди.

На власні очі оглянув та поспілкувався з мешканцями одного із житлових будинків в Житомирі, де заходи з термомодернізації провели ще минулого року, розповів прем'єр у своєму телеграм-каналі.

До слова: Тарифи на опалення знизилися в Києві та 21 області

Для порівняння він наводить суми платіжок за опалення у двокімнатних квартирах сусідніх будинків:

енергоефективний будинок – 677 гривень;

будинок, що потребує термомодернізації – 1 тисяча 211 гривень.

У який спосіб було проведено термомодернізацію

У будинку замінили усі вікна, двері, серед яких вхідні, двері у тамбурі та у напівпідвальних приміщеннях, на енергоефективні. Крім того, здійснили теплоізоляцію будинку.

На це довелося витратити 899 тисяч гривень. Здавалося б, сума невиправдано висока і взагалі не підйомна, але значну її частину компенсували з бюджетів.

Так, з держбюджету виділили 285 тисяч гривень, з міського – 267 тисяч, а з обласного – 8 тисяч. Якщо мовиться про звичайний чотириповерховий будинок, то залишок суми становитиме всього лише менш як 5,5 тисяч гривень з кожної квартири.

Шляхом елементарних математичних підрахунків можна дійти висновку, що цю суму можна компенсувати економією на платіжках за опалення вже за 10 місяців або за два опалювальні сезони.