"Знайдіть законний спосіб позбутися мене": Зеленський сказав, чи піде він на вибори

Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну в питанні проведення президентських виборів. Для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства. Водночас питання стосовно участі у виборах нинішнього президента Зеленського залишається відкритим.

Про свої міркування щодо цього президент Зеленський висловив у інтерв'ю для BBC.

Чи піде Зеленський на вибори?

Глава держави сказав, що будь-хто може виграти на виборах. Водночас остаточної відповіді щодо власної участі в голосуванні він не надав.

Не факт, що я піду на вибори. Я можу піти, а можу не піти,

– висловився Зеленський.

Водночас він наголосив, що проведення голосування цілком можливе, проте головним завданням має залишатися забезпечення його чесності та прозорості.

За його словами, він неодноразово наголошував партнерам на постійному обговоренні питання виборів і закликав їх визначитися: чи йдеться про прагнення змінити його на посаді, чи про реальну необхідність організації голосування.

Якщо ви просто хочете позбутися мене – знайдіть для цього хоча б законний спосіб,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що якщо вибори дійсно плануються, їх слід провести відкрито та справедливо, так щоб результати визнали насамперед українські громадяни. Крім того, самі організатори повинні визнати легітимність цього процесу.

Цікаво! Політолог Петро Олещук в етері 24 Каналу висловив переконання, що Кремль намагається вплинути на майбутню модель влади в Україні саме через виборчий процес.

