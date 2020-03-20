Приватна клініка приховала виявлений коронавірус у киянина: прокуратура відкрила справу

Одна з приватних клінік Києва виявила коронавірус у чоловіка, який нещодавно повернувся з Швейцарії. Про цей випадок не повідомили ні МОЗ, ні Центр громадського здоров’я. Прокуратура Києва відкрила справу через цей інцидент.

Справу відкрили за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, повідомили у пресслужбі прокуратури Києва у фейсбуці.

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Санкція статті передбачає штраф, або позбавлення волі до 3 років.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що мовиться про 50-річного чоловіка, який раніше відвідував Швейцарію.

Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів.

Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.



Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу