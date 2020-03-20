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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Приватна клініка приховала виявлений коронавірус у киянина: прокуратура відкрила справу

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      Приватна клініка не попередила про виявлений коронавірус у киянина / 24 канал

      Одна з приватних клінік Києва виявила коронавірус у чоловіка, який нещодавно повернувся з Швейцарії. Про цей випадок не повідомили ні МОЗ, ні Центр громадського здоров’я. Прокуратура Києва відкрила справу через цей інцидент.

      Справу відкрили за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, повідомили у пресслужбі прокуратури Києва у фейсбуці.

      Зверніть увагу Рішення щодо надзвичайної ситуації у Києві вже прийняли

      Санкція статті передбачає штраф, або позбавлення волі до 3 років.

      Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що мовиться про 50-річного чоловіка, який раніше відвідував Швейцарію.

      Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів.

      Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

      Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.

      карантин коронавірус штрафи україна
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Швейцарія Віталій Кличко Міністерство охорони здоров’я Кримінальні новини Київська прокуратура Новини Києва
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