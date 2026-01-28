Опалити Троєщину генераторами неможливо, – Бахматов розповів, що ТЕЦ-6 перестала видавати тепло

Голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов заявив, що забезпечити опалення Троєщини за допомогою генераторів неможливо. За його словами, місто мало ще кілька років тому будувати розгалужену систему опалення, підігріву та енергетики.

Про це Максим Бахматов сказав в етері Radio NV, коментуючи наслідки російських ударів по енергооб'єктах Києва, зокрема по Троєщині.

Яка ситуація з опаленням на Троєщині та ТЕЦ-6?

Троєщина – найбільший район Києва, де проживає від 500 до 700 тисяч людей. За словами очільника Деснянської РДА, там склалася аварійна ситуація.

ТЕЦ-6 перестала видавати тепло, і на сьогодні вся Троєщина без тепла вже другий день повністю. Ми вже четвертий раз заливаємо (теплоносій – 24 Канал) в цю систему за опалювальний сезон, перезапускаємо опалення. Але наразі тепло не подається. Наразі ми маємо приблизно 700 будинків без опалення,

– констатував Бахматов.

Він пояснив, що наразі відсутність опалення мешканцям Троєщини намагаються компенсувати стабільною подачею електроенергії, у чому допомагає уряд.

Бахматов також зазначив, що не володіє деталями щодо ступеня пошкодження ТЕЦ-6, однак припустив, що атаки можуть повторитися.

"Якщо в тебе одне серце й альтернативи немає, то звичайно ворог б'є туди і це має такі катастрофічні результати для найбільшого району в Україні", – сказав він.

До речі, членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька розповіла в етері 24 Каналу, що бюджет Києва дозволив би створити спеціальний фонд, передбачивши складну зиму для столиці. Однак цього не сталось.

Чи можливо опалити Троєщину за допомогою генераторів?

Відповідаючи на запитання про альтернативні способи теплопостачання, очільник Деснянської РДА наголосив, що "опалити Троєщину генераторами неможливо". За його словами, місту необхідно було впродовж останніх років будувати "розгалужену систему опалення, підігріву, енергетики".

Краще 100 (об'єктів генерації – 24 Канал) по 5 МВт на сьогодні, це ніж 1 – на 500 МВт. От ТЕЦ 6 – це 500 МВт електроенергії було,

– підкреслив Бахматов.

Він додав, що відсутність опалення навіть протягом тижня чи місяця є катастрофою, а підготовка до наступного опалювального сезону, за його словами, фактично не ведеться і вже "заходить в стадію катастрофи".

"Це комунальне підприємство, Київтеплоенерго – ми не знаємо стратегічних планів, ми не знаємо, до чого воно готувалося, як воно готувалося, які альтернативи. Ми (районна адміністрація – 24 Канал) – єдине, що робимо, це облаштовуємо на базі наших шкіл центри обігріву для сотень і тисяч людей, які б мали можливість прийти обігрітися, отримати каву, чай, можливо, навіть харчування безплатно", – зазначив він.

За словами Бахматова, Деснянській РДА наразі допомагає держава, зокрема ДСНС, Нацполіція та Нацгвардія, а також благодійники.

Він також повідомив, що місто передало Троєщині 6 мобільних котелень для обігріву шкіл, а також генератори.

В них (шкіл – 24 Канал) навіть не було генераторів потрібної потужності. Були невеличкі – на 5 − 7 кВт, а треба – 100+ кВт, щоб працювала кухня, система життєзабезпечення школи й тому подібне,

– сказав Бахматов.

Крім того, очільник Деснянської РДА повідомив, що вразливі категорії населення можуть залишатися на ніч у пунктах обігріву. За його словами, за добу там переночували чотири людини.

Чи готувався Київ до блекаутів та проблем з теплом?