Отопить Троещину генераторами невозможно, – Бахматов рассказал, что ТЭЦ-6 перестала выдавать тепло

Председатель Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов заявил, что обеспечить отопление Троещины с помощью генераторов невозможно. По его словам, город должен был еще несколько лет назад строить разветвленную систему отопления, подогрева и энергетики.

Об этом Максим Бахматов сказал в эфире Radio NV, комментируя последствия российских ударов по энергообъектам Киева, в частности по Троещине.

Какова ситуация с отоплением на Троещине и ТЭЦ-6?

Троещина – крупнейший район Киева, где проживает от 500 до 700 тысяч человек. По словам главы Деснянской РГА, там сложилась аварийная ситуация.

ТЭЦ-6 перестала выдавать тепло, и на сегодня вся Троещина без тепла уже второй день полностью. Мы уже четвертый раз заливаем (теплоноситель – 24 Канал) в эту систему за отопительный сезон, перезапускаем отопление. Но пока тепло не подается. Сейчас мы имеем примерно 700 домов без отопления,

– констатировал Бахматов.

Он пояснил, что сейчас отсутствие отопления жителям Троещины пытаются компенсировать стабильной подачей электроэнергии, в чем помогает правительство.

Бахматов также отметил, что не владеет деталями о степени повреждения ТЭЦ-6, однако предположил, что атаки могут повториться.

"Если у тебя одно сердце и альтернативы нет, то конечно враг бьет туда и это имеет такие катастрофические результаты для крупнейшего района в Украине", – сказал он.

Кстати, член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая рассказала в эфире 24 Канала, что бюджет Киева позволил бы создать специальный фонд, предусмотрев сложную зиму для столицы. Однако этого не произошло.

Возможно ли отопить Троещину с помощью генераторов?

Отвечая на вопрос об альтернативных способах теплоснабжения, глава Деснянской РГА отметил, что "отопить Троещину генераторами невозможно". По его словам, городу необходимо было в течение последних лет строить "разветвленную систему отопления, подогрева, энергетики".

Лучше 100 (объектов генерации – 24 Канал) по 5 МВт на сегодня, это чем 1 – на 500 МВт. Вот ТЭЦ 6 – это 500 МВт электроэнергии было,

– подчеркнул Бахматов.

Он добавил, что отсутствие отопления даже в течение недели или месяца является катастрофой, а подготовка к следующему отопительному сезону, по его словам, фактически не ведется и уже "заходит в стадию катастрофы".

"Это коммунальное предприятие, Киевтеплоэнерго – мы не знаем стратегических планов, мы не знаем, к чему оно готовилось, как оно готовилось, какие альтернативы. Мы (районная администрация – 24 Канал) – единственное, что делаем, это обустраиваем на базе наших школ центры обогрева для сотен и тысяч людей, которые имели бы возможность прийти обогреться, получить кофе, чай, возможно, даже питание бесплатно", – отметил он.

По словам Бахматова, Деснянской РГА сейчас помогает государство, в частности ГСЧС, Нацполиция и Нацгвардия, а также благотворители.

Он также сообщил, что город передал Троещине 6 мобильных котельных для обогрева школ, а также генераторы.

У них (школ – 24 Канал) даже не было генераторов нужной мощности. Были небольшие – на 5 - 7 кВт, а надо – 100+ кВт, чтобы работала кухня, система жизнеобеспечения школы и тому подобное,

– сказал Бахматов.

Кроме того, глава Деснянской РГА сообщил, что уязвимые категории населения могут оставаться на ночь в пунктах обогрева. По его словам, за сутки там переночевали четыре человека.

Готовился ли Киев к блэкаутам и проблемам с теплом?