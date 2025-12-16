Ветеран чесно сказав, що треба зробити Україні, аби втримати фронт

Ситуація на фронті зараз непроста. Є чимало внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на військові спроможності України. Щоб вистояти, необхідний комплекс дій, які торкаються багатьох сфер життя.

Ветеран, лицар ордену Богдану Хмельницького Богдан Мельник розповів 24 Каналу, що, аби Україні вистояти у цій війні, найперше необхідно провести ефективну мобілізацію, яка передбачає те, що вона буде загальною. Також важливо повторно оцінити всі підприємств з огляду на їхню стратегічність.

Як укріпити український фронт?

За словами Богдана Мельника, держава має усвідомити, що війна триватиме. Мають бути перебудови, зокрема і в залученні робочої сили.

Відповідно, необхідні дієві державні програми з працевлаштування ветеранів, а також освоєння нових професій жінками. Також необхідно провести аналіз діяльності окремих командирів, для яких ти ніколи не "напасешся" особовим складом,

– підкреслив ветеран.

Він пояснив це тим, що мова навіть не про уміння воювати, а про те, що люди своїми наказами дестабілізують ситуацію на полі бою.

Ми володіємо статистикою. Не може бути в одній бригаді 50% СЗЧ, в іншій – 90%, а ще в іншій – 10%. Люди, які дезертують, вони будуть в будь-якій бригаді. На це є об'єктивні й суб'єктивні причини, але у когось тікають всі, а в когось поодинокі випадки,

– сказав Мельник.

Тому, ймовірно, важливо провести оцінку командирів, які неефективно виконують свої завдання і знайти для них іншу роль у війську.

Також, на думку ветерана, має бути окрема державна політика щодо повернення втікачів з-за кордону.

Окрім цього, державі необхідно правильно розподіляти ті обмежені людські та фінансові ресурси, які є, та досягти консенсусу між елітами й народом.

Ця історія, коли люди віддають своє життя, люди віддають останні гроші, і при цьому на фоні ми чуємо про корупційні історії на мільярди. Це дестабілізує українське суспільство,

– висловися Богдан Мельник.

Однак, він наголосив, що донатити не можна припиняти, адже тільки армія стоїть на захисті українського народу.

Яка зараз ситуація на полі бою?