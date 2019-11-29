Пробний перепис населення почнеться вже 1 грудня: що відомо і як взяти участь

У неділю, 1 грудня, в Україні розпочнеться пробний перепис населення, який має на меті підготовку до всеукраїнського перепису у 2020 році. Пробне анкетування буде проведено у частині Оболонського району Києва та Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області.

Триватиме пробний перепис до 26 грудня, повідомляє Державна служба статистики.

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Участь в анкетуванні зможуть взяти усі охочі, але лише з числа тих, хто проживає на території, де проводиться пробний перепис. Для цього потрібно:

з 1 по 10 грудня – самостійно заповнити онлайн-анкету на спеціальному порталі Держстату;

з 14 по 23 грудня – надати відповіді переписувачу, який завітає до вашого помешкання і заповнить анкету;

з 14 по 23 грудня – прийти до переписного відділу або інструкторської дільниці та надати відповіді на питання анкети.

Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 1 грудня проживають у ньому. Зокрема, й тих, хто мешкає там тимчасово. З тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх.

За даними Держстату, станом на 1 жовтня 2019 року чисельність населення України становила 41 мільйон 960 тисяч осіб. Таким чином за останній рік це число зменшилося на 260 тисяч, а лише від початку 2019 року – на понад 190 тисяч.

Сумна статистика спостерігається і у відношенні кількості померлих до числа народжених – смертність переважає майже удвічі. Так, на 100 померлих в Україні припадає лише 53 народжених.

Чому в Україні хочуть провести перепис населення

Спочатку перепис населення був запланований на 2012 рік, але потім переносилося декілька разів. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.

Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства, а з самого початку датою проведення називався грудень 2019 року.

Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.