Продюсера відомого телеканалу побили та пограбували у Києві: зловмисники на цьому не зупинились

Уночі проти 4 квітня у Києві на Борщагівці група молодиків здійснила два зухвалих злочини. Спершу вони зухвало напали на чоловіка, що назвався продюсером телеканалу "Україна", а потім під час спроби пограбування супермаркету "Велика кишеня" накинулися з ножем на охоронця.

Як повідомляє ресурс "Інформатор", інцидент трапився на вулиці Гната Юри.

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Так, спершу на зупинці громадського транспорту "Універсам" група невідомих напала на чоловіка, який згодом журналістам представився продюсером телеканалу "Україна", - молоді зловмисники без розмов почали його сильно бити та у підсумку забрали в нього мобільний телефон і гроші, опісля молодики зникли у невідомому напрямку.

Натомість сам потерпілий повернувся до редакції мовника, який розташовується неподалік: ту вже було викликано "швидку" та патрульну поліцію.

Як підкреслюється у матеріалі внаслідок нападу чоловік зазнав численних травм – зокрема, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рвану рану верхньої губи та травму грудної клітини.

Попередньо, потерпілий впізнав нападників. Крім того, на зупинці, де стався інцидент, залишилися численні сліди крові.

Зауважимо, що поки ані телеканал "Україна", ані інформаційні ресурси, що входять до однойменного холдингу, жодних коментарів не надали щодо нападу на їхнього співробітника.



Молодики здіснили два гучних злодіяння у Києві

Друге резонансне злодіяння молодики здійснили вже у супермаркеті "Велика кишеня".

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Близько 01:00 в супермаркет забігла група молодих людей і намагалася винести товар, а саме, алкогольні напої, не розрахувавшись за них. Це побачили охоронці магазину та зупинили грабіжників. Один з "потенційних покупців" дістав з кишені ніж і спробував ударити їм охоронця. Холодну зброю вдалося вибити з рук, почалася бійка. Під час конфлікту було розбито пляшки, якими порізав обличчя один із грабіжників. Йому знадобилася допомога медиків. Однак через деякий час він вийшов з карети "швидкої допомоги",

– мовиться у матеріалі.

Також журналісти підкреслюють, згодом правоохоронці, що прибули на місце інциденту, з’ясували, що зловмисники є причетними до нападу та грабежу чоловіка неподалік на зупинці громадського транспорту, відтак їх затримали та відвезли на впізнання.

Додамо, що на місцях подій працювали наряди патрульної поліції, поліції охорони, медики та слідчо-оперативна група. Всі учасники інцидентів дають показання, підозрюваних затримано.

У Києві молодики напали на продюсера "України" та потім намагалися пограбувати супермаркет: відео