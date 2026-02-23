Попереджав ще у листопаді 2021 року: журналіст зі США пригадав точні прогнози Буданова
- Кирило Буданов у листопаді 2021 року передбачив вторгнення Росії в Україну, детально описавши можливий сценарій ворожого вторгнення.
- Оцінки української розвідки практично збіглися з реальним розвитком подій у лютому 2022 року, включаючи використання десанту та наступ на декількох напрямках.
Голова ОП, в минулому очільник ГУР, Кирило Буданов ще у листопаді 2021 року попереджав про майбутнє вторгнення Росії. Він детально описав можливий сценарій ворожого вторгнення.
Про це написав у соцмережі Х американський журналіст, колишній старший керуючий редактор Military Times Ховард Альтман.
Що Буданов передбачив ще у 2021 році?
За словами журналіста, Буданов у 2021 році спрогнозував не лише збройний напад Росії на Україну, а й конкретно пояснив, за яким сценарієм він відбуватиметься.
У листопаді 2021 року Буданов сказав мені, що вторгнення відбудеться і досить точно пояснив, як це станеться,
– зазначив Альтман.
Редактор додав, що тодішні оцінки української розвідки "практично збіглись" з реальним розвитком подій, які відбулись в лютому 2022 року. Журналіст також навів посилання на давнішню статтю з коментарями Буданова, у якій ексгурівець детально описав плани Кремля, зокрема використання десанту та наступ на декількох напрямках.
Нагадаємо, в інтерв'ю за 21 листопада 2021 року Буданов повідомив, що Кремль розмістив біля кордонів України понад 92 тисячі військових й має намір провести масштабний наступ. Він прогнозував початок вторгнення на кінець січня – початок лютого 2022 року.
Також Буданов додав, що ворожі війська завдаватимуть ударів по території України авіацією та проводитимуть наземні наступи. Розвідник попереджав про ймовірну висадку російського десанту на сході країни, а морського десанту в Одесі чи Маріуполі. Часткове вторгнення, за його словами, могло відбутись з території Білорусі.
Водночас генерал-лейтенант застерігав, що кремлівський наступ у 2022 році буде набагато руйнівнішим, ніж будь-які попередні дії в конфлікті, який триває з 2014 році на Сході країни.
Що нині Буданов каже про перебіг війни в Україні?
Керівник ОП зауважив, що наразі Україна має два сценарії розвитку подій у завершенні війни із Росією.
"Існує два варіанти зрештою, немає ні третього, ні четвертого: ми дійдемо до завершення війни чи ми не дійдемо – це буде означати продовження війни, до кінця", – зауважив Буданов.
Наразі, за його словами, делегації продовжують спілкуватись у межах мирного врегулювання війни й особисто він характеризує переговорний процес "стримано оптимістично".
Водночас керівник ОП висловив надію, що найближчим часом може відбутись новий обмін полоненими.