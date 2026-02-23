Предупреждал еще в ноябре 2021 года: журналист из США вспомнил точные прогнозы Буданова
- Кирилл Буданов в ноябре 2021 года предсказал вторжение России в Украину, подробно описав возможный сценарий вражеского вторжения.
- Оценки украинской разведки практически совпали с реальным развитием событий в феврале 2022 года, включая использование десанта и наступление на нескольких направлениях.
Председатель ОП, в прошлом глава ГУР, Кирилл Буданов еще в ноябре 2021 года предупреждал о предстоящем вторжении России. Он подробно описал возможный сценарий вражеского вторжения.
Об этом написал в соцсети Х американский журналист, бывший старший управляющий редактор Military Times Ховард Альтман.
Что Буданов предсказал еще в 2021 году?
По словам журналиста, Буданов в 2021 году спрогнозировал не только вооруженное нападение России на Украину, но и конкретно объяснил, по какому сценарию оно будет происходить.
В ноябре 2021 года Буданов сказал мне, что вторжение состоится и достаточно точно объяснил, как это произойдет,
– отметил Альтман.
Редактор добавил, что тогдашние оценки украинской разведки "практически совпали" с реальным развитием событий, которые состоялись в феврале 2022 года. Журналист также привел ссылку на давнюю статью с комментариями Буданова, в которой экс-гуровец подробно описал планы Кремля, в частности использование десанта и наступление на нескольких направлениях.
Напомним, в интервью за 21 ноября 2021 года Буданов сообщил, что Кремль разместил у границ Украины более 92 тысяч военных и намерен провести масштабное наступление. Он прогнозировал начало вторжения на конец января – начало февраля 2022 года.
Также Буданов добавил, что вражеские войска будут наносить удары по территории Украины авиацией и проводить наземные наступления. Разведчик предупреждал о вероятной высадке российского десанта на востоке страны, а морского десанта в Одессе или Мариуполе. Частичное вторжение, по его словам, могло состояться с территории Беларуси.
В то же время генерал-лейтенант предостерегал, что кремлевское наступление в 2022 году будет гораздо более разрушительным, чем любые предыдущие действия в конфликте, который длится с 2014 года на Востоке страны.
Что сейчас Буданов говорит о ходе войны в Украине?
Руководитель ОП отметил, что сейчас Украина имеет два сценария развития событий в завершении войны с Россией.
"Существует два варианта в конце концов, нет ни третьего, ни четвертого: мы дойдем до завершения войны или мы не дойдем – это будет означать продолжение войны, до конца", – заметил Буданов.
Сейчас, по его словам, делегации продолжают общаться в рамках мирного урегулирования войны и лично он характеризует переговорный процесс "сдержанно оптимистично".
В то же время руководитель ОП выразил надежду, что в ближайшее время может состояться новый обмен пленными.