Якою буде погода у січні – тепло чи незвичні морози: синоптики показали перший прогноз на місяць

Перший зимовий місяць розпочався з теплих температур, вищими за кліматичну норму, і лише наприкінці грудня вдарили відчутні морози. Показники у січні, як очікується, будуть нижчими, ніж зазвичай у цей період.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде у січні в Україні?

За попередньою інформацією синоптиків, протягом січня 2026 року середня місячна температура становитиме від 1 до 7 градусів морозу, що, як зауважує Укргідрометцентр, на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.

Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.

Яка загальна кліматична характеристика січня?

Зверніть увагу! Нижчевказані показники – це не точний прогноз на січень, а лише аналіз показників минулих років!

Загалом середня місячна температура повітря у січні становить від 0 до 6 градусів морозу, у Криму цей показник коливається від 0 до 4 градусів тепла. Абсолютний мінімум у цей період був від 27 до 38 градусів морозу.

У Луганській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській і Львівській областях подекуди фіксували від 39 до майже 40 градусів морозу. У Криму та Одеській області було від 13 до 23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури на території України у січні складав від 10 до майже 18,5 градусів тепла, у межах Криму максимальний показник у цей період становив майже 21 градус тепла.

У Чернігівській, Сумській, Закарпатській і східних областях подекуди максимальна температура становила від 8 до 10 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів становила від 26 до 55 міліметрів.

На Закарпатті цей показник міг досягати 89 міліметрів. На високогір'ї та в Кримських горах було до 125 міліметрів.

Якою була погода у грудні?