Сильні морози мають послабшати: прогноз погоди на 22 січня

Погода в Україні в четвер, 22 січня, буде менш морозного через зниження атмосферного тиску та тепліше повітря. В багатьох областях стовпчики термометрів покажуть вищі температури, ніж в останні дні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Водночас очікується більшення хмарності вдень.

Дивіться також Коли послабшають морози, і чи минув пік холоду: відповідь синоптика

Яка погода буде в Україні 22 січня?

Синоптики зазначають, що попри хмарність суттєвих опадів в Україні в четвер, 22 січня, не прогнозується. Сніг через вологе повітря випаде лише на Південному Заході країни, а на Одещині може бути мокрий сніг та дощ.

Поступово мороз має стати більш слабким. У західних та південних областях уночі та вранці подекуди прогнозують туман. На дорогах може отворюватися ожеледиця.

Вітер очікується південно-східний та східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

На Заході вночі прогнозують від 14 до 19 градусів морозу. Удень повітря прогріється до -6…-11 градусів. На Закарпатті водночас синоптики очікують плюсову температуру – від 0 до 3 градусів тепла.

У південних регіонах уночі температура може бути від 4 до 9 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів підіймуться до 0…+5 градусів. У решті областей температура коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу вночі та -4…-9 градусів удень.

Яка погода прогнозується в обласних центрах?

Київ -6...-4;

Ужгород 0…+2;

Львів -9…-7;

Івано-Франківськ -9…-7;

Тернопіль -9…-7;

Чернівці -7…-5;

Хмельницький -7…-5;

Луцьк -11…-9;

Рівне -9…-7;

Житомир -8…-6;

Вінниця -5…-3;

Одеса +2…+4;

Миколаїв +1…+3;

Херсон +2…+4;

Сімферополь +4…+6;

Кропивницький -5…-3;

Черкаси -5…-3;

Чернігів -8…-6;

Суми -7…-5;

Полтава -7…-5;

Дніпро -7…-5;

Запоріжжя -1…+1;

Донецьк -7…-5;

Луганськ -9…-7;

Харків -8…-6.



Прогноз погоди в Україні на 22 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Яка погода буде найближчим часом?