Укр Рус
24 Канал Новини України Сильні морози мають послабшати: прогноз погоди на 22 січня
21 січня, 16:17
4

Сильні морози мають послабшати: прогноз погоди на 22 січня

Дар'я Смородська

Погода в Україні в четвер, 22 січня, буде менш морозного через зниження атмосферного тиску та тепліше повітря. В багатьох областях стовпчики термометрів покажуть вищі температури, ніж в останні дні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Водночас очікується більшення хмарності вдень.

Дивіться також Коли послабшають морози, і чи минув пік холоду: відповідь синоптика 

Яка погода буде в Україні 22 січня?

Синоптики зазначають, що попри хмарність суттєвих опадів в Україні в четвер, 22 січня, не прогнозується. Сніг через вологе повітря випаде лише на Південному Заході країни, а на Одещині може бути мокрий сніг та дощ.

Поступово мороз має стати більш слабким. У західних та південних областях уночі та вранці подекуди прогнозують туман. На дорогах може отворюватися ожеледиця. 

Вітер очікується південно-східний та східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

На Заході вночі прогнозують від 14 до 19 градусів морозу. Удень повітря прогріється до -6…-11 градусів. На Закарпатті водночас синоптики очікують плюсову температуру – від 0 до 3 градусів тепла.

У південних регіонах уночі температура може бути від 4 до 9 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів підіймуться до 0…+5 градусів. У решті областей температура коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу вночі та -4…-9 градусів удень.

Яка погода прогнозується в обласних центрах?

  • Київ -6...-4;
  • Ужгород 0…+2;
  • Львів -9…-7;
  • Івано-Франківськ -9…-7;
  • Тернопіль -9…-7;
  • Чернівці -7…-5;
  • Хмельницький -7…-5;
  • Луцьк -11…-9;
  • Рівне -9…-7;
  • Житомир -8…-6;
  • Вінниця -5…-3;
  • Одеса +2…+4;
  • Миколаїв +1…+3;
  • Херсон +2…+4;
  • Сімферополь +4…+6;
  • Кропивницький -5…-3;
  • Черкаси  -5…-3;
  • Чернігів -8…-6;
  • Суми -7…-5;
  • Полтава -7…-5;
  • Дніпро -7…-5;
  • Запоріжжя -1…+1;
  • Донецьк -7…-5;
  • Луганськ -9…-7;
  • Харків -8…-6.


Прогноз погоди в Україні на 22 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Яка погода буде найближчим часом?