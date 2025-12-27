Мокрий сніг, ожеледиця та сильна хуртовина: прогноз погоди на 28 грудня

Погода в Україні в неділю, 28 грудня, буде хмарною. У деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Там стовпчики термометра опустяться нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, вночі у північно-східній частині України буде значний сніг. На дорогах знову очікується ожеледиця. Вдень на Правобережжі також можливе налипання мокрого снігу.

Вітер здебільшого буде північно-західним, на сході країни – південно-західним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду. На Правобережжі можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, у західних, Вінницькій та Одеській областях очікується до 25-28 метрів за секунду та хуртовина.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -3 градусів морозу до +2 тепла.

Яка температура буде в українських містах?

Київ 0...-2;

Ужгород -1…+1;

Львів -1…+1;

Івано-Франківськ -1…+1;

Тернопіль -1…+1;

Чернівці -1…+1;

Хмельницький -1…+1;

Луцьк -1…+1;

Рівне -1…+1;

Житомир -1…+1;

Вінниця -1…+1;

Одеса -1…+1;

Миколаїв -1…+1;

Херсон -1…+1;

Сімферополь -1…+1;

Кропивницький -1…+1;

Черкаси -1…+1;

Чернігів -1…+1;

Суми -1…+1;

Полтава -1…+1;

Дніпро -1…+1;

Запоріжжя -1…+1;

Донецьк 0...-2;

Луганськ 0...-2;

Харків -1…+1.



Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини