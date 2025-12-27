Укр Рус
27 декабря, 15:25
Мокрый снег, гололедица и сильная метель: прогноз погоды на 28 декабря

Надежда Батюк

Погода в Украине в воскресенье, 28 декабря, будет облачной. В некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Там столбики термометра опустятся ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, ночью в северо-восточной части Украины будет значительный снег. На дорогах снова ожидается гололедица. Днем на Правобережье также возможно налипание мокрого снега.

Ветер в основном будет северо-западным, на востоке страны – юго-западным со скоростью до 7-12 метров в секунду. На Правобережье возможны порывы до 15-20 метров в секунду, в западных, Винницкой и Одесской областях ожидается до 25-28 метров в секунду и метель.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза. Тогда как днем столбики термометров будут показывать от -3 градусов мороза до +2 тепла.

Какая температура будет в украинских городах?

  • Киев 0...-2;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск -1...+1;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы -1...+1;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно -1...+1;
  • Житомир -1...+1;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса -1...+1;
  • Николаев -1...+1;
  • Херсон -1...+1;
  • Симферополь -1...+1;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр -1...+1;
  • Запорожье -1....+1;
  • Донецк 0...-2;
  • Луганск 0...-2;
  • Харьков -1...+1.


Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / Скриншот карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • В Украине местами в новогоднюю ночь возможен снег. Температура воздуха днем составит от 0 до 5 градусов мороза. В ночные часы показатели несколько снизятся.

  • Тогда как в течение января 2026 года средняя месячная температура составит от 1 до 7 градусов мороза, что на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах от 28 до 79 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.