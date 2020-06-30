Фонтан з каналізаційного люка: у Києві з-під землі знову забив гейзер – відео
У Києва прямо з-під землі знову забив гейзер висотою приблизно з 4-поверховий будинок. Сталося це 30 червня на бульварі Дружби народів неподалік від станції метро.
Що відомо про прорив каналізаційної труби в Києві
Гейзер утворився на парковці поблизу супермаркету "Новус". Про це повідомляє паблік "Київ оперативний" на своїй фейсбук-сторінці.
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За словами очевидців, струмінь води бив прямісінько з каналізаційного люка. У коментарях люди зауважують, що тут вже не вперше стається прорив. Подібний випадок трапився і торік.
Згодом потік води комунальникам таки вдалося перекрити.
Гейзер води на парковці в Києві: дивіться відео
Де розташований супермаркет "Новус" у Києві – дивіться карту: