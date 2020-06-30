У Києва прямо з-під землі знову забив гейзер висотою приблизно з 4-поверховий будинок. Сталося це 30 червня на бульварі Дружби народів неподалік від станції метро.

Що відомо про прорив каналізаційної труби в Києві

Гейзер утворився на парковці поблизу супермаркету "Новус". Про це повідомляє паблік "Київ оперативний" на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами очевидців, струмінь води бив прямісінько з каналізаційного люка. У коментарях люди зауважують, що тут вже не вперше стається прорив. Подібний випадок трапився і торік.

Згодом потік води комунальникам таки вдалося перекрити.

Гейзер води на парковці в Києві: дивіться відео

Де розташований супермаркет "Новус" у Києві – дивіться карту: