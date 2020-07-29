Київська міська рада 28 липня повернула Протасовому Яру статус зеленої зони. Цю територію хотіли забудувати, але проти виступали чимало киян, і навіть презент Зеленський обіцяв втрутитися у ситуацію.

Протасів Яр – знову зелена зона 74 депутати Київської міської ради підтримали повернення земельним ділянкам у Протасовому Яру (Солом’янський район Києва) статусу зеленої зони ("території зелених насаджень загального користування"). Цікава червнева історія У Києві будують ТРЦ прямо на дорозі: хто за цим стоїть – фото, відео У такий спосіб міськрада скасувала зміни до Генерального плану столиці, запроваджені ще у 2002 році (тоді Протасів Яр виключили з переліку зелених насаджень, а це означало фактичний дозвіл на забудову). Що це за скандальна ділянка у Протасовому Яру Мовиться про 3,15 гектара землі на вулиці Миколи Амосова в Києві у парку відпочинку Протасів Яр.

Протасів Яр, нагадаємо, це історична місцевість у Солом'янському та частково Голосіївському районах Києва.

З 1966 року тут розташований парк, але 30 гектарів лісу відтоді роздали приватним забудовникам.

У 2002 році ділянку на Амосова зробили територією житлової й громадської забудови.

Ділянку у 3,15 гектара, про яку мовиться, планували забудувати, але кияни протестували.

З травня 2019 у Протасовому Яру громада міста протистояла забудовнику ТОВ "Дайтона Груп".

9 травня 2019 новообраний президент Володимир Зеленський пообіцяв втрутитися в ситуацію.

У лютому 2020 забудовники програли апеляцію на продовження будівництва висоток у Протасовому Яру.