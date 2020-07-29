Протасів Яр не можна забудовувати – це знову офіційно зелена зона
Київська міська рада 28 липня повернула Протасовому Яру статус зеленої зони. Цю територію хотіли забудувати, але проти виступали чимало киян, і навіть презент Зеленський обіцяв втрутитися у ситуацію.
Протасів Яр – знову зелена зона
74 депутати Київської міської ради підтримали повернення земельним ділянкам у Протасовому Яру (Солом’янський район Києва) статусу зеленої зони ("території зелених насаджень загального користування").
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У такий спосіб міськрада скасувала зміни до Генерального плану столиці, запроваджені ще у 2002 році (тоді Протасів Яр виключили з переліку зелених насаджень, а це означало фактичний дозвіл на забудову).
Що це за скандальна ділянка у Протасовому Яру
- Мовиться про 3,15 гектара землі на вулиці Миколи Амосова в Києві у парку відпочинку Протасів Яр.
- Протасів Яр, нагадаємо, це історична місцевість у Солом'янському та частково Голосіївському районах Києва.
- З 1966 року тут розташований парк, але 30 гектарів лісу відтоді роздали приватним забудовникам.
- У 2002 році ділянку на Амосова зробили територією житлової й громадської забудови.
- Ділянку у 3,15 гектара, про яку мовиться, планували забудувати, але кияни протестували.
- З травня 2019 у Протасовому Яру громада міста протистояла забудовнику ТОВ "Дайтона Груп".
- 9 травня 2019 новообраний президент Володимир Зеленський пообіцяв втрутитися в ситуацію.
- У лютому 2020 забудовники програли апеляцію на продовження будівництва висоток у Протасовому Яру.