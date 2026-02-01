"Це називається замахом на вбивство": Італію накрили протести, постраждала сотня поліцейських
- Понад 100 силовиків отримали поранення під час протестів проти закриття культурного центру "Аскатасуна" в Турині, затримано 10 осіб.
- Італійський уряд засудив заворушення як "напад на державу", а прем'єр-міністр Джорджія Мелоні звинуватила учасників у спробі вбивства.
Понад 100 силовиків отримали поранення під час протестів проти закриття лівого культурного центру у місті Турин на півночі Італії 31 січня, десятки людей затримали та арештували. Прем'єрка Мелоні назвала події "замахом на вбивство".
Яка причина протестів в Італії?
Італійці вийшли на протести проти виселення культурного центру "Аскатасуна", який десятиліттями був місцем зустрічі лівих сил Турина. Цей заклад закрили незадовго до Різдва.
Цьому передував рейд пропалестинських протестувальників на штаб-квартиру газети La Stampa, офіси оборонної компанії Leonardo тощо.
Загалом у демонстрації взяли участь 15 тисяч людей. У натовпі були численні палестинські прапори.
Під вечір мирна акція переросла у заворушення. Приблизно 1500 людей відділилися від загального натовпу.
Вони, одягнувши темний одяг, маски, шоломи та балаклави, кидали у поліцію каміння, коктейлі Молотова та інші предмети, а також підпалили сміттєві баки та поліцейський фургон.
Поліцейські відповіли сльозогінним газом та водометами, щоб розігнати натовп.
Під час сутичок одного демонстранта забрали до лікарні з травмами голови.
А серед постраждалих правоохоронців є 29-річний поліцейський, якого люди били просто на землі. Він отримав серйозні травми, але його стан не критичний.
Італійський ультраправий уряд засудив заворушення як "напад на державу", а прем'єр-міністр Джорджія Мелоні звинуватила учасників заворушень у спробі вбивства.
Коли ви б'єте когось молотком, ви робите це, знаючи, що наслідки можуть бути дуже й дуже серйозними. Це не протест, це не зіткнення. Це називається замахом на вбивство,
– наголосила Мелоні.
Протести у світі: останні новини
У Міннеаполісі, що у США, федеральні імміграційні агенти 24 січня під час операції застрелили 37-річного чоловіка. Після цього місто накрила хвиля протестів. Загиблий – Алекс Джеффрі Претті, дипломований медбрат відділення інтенсивної терапії медцентру Minneapolis VA. Він мав дозвіл на зброю, не мав судимостей, лише штрафи за порушення ПДР.
Протестує й Данія та Гренландія. Нещодавно там відбулися масові протести проти бажання Трампа захопити арктичний острів. На вулиці міст вийшли тисячі протестувальників, вони скандували гасла на підтримку демократії та прав людини.
А в Ірані під час протестів могли загинути до 20 тисяч осіб. Люди вийшли через падіння іранського ріала, курс якого перевищив 1,4 мільйона доларів через санкції проти Ірану, яку частково наклали через його ядерну програму.