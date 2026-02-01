"Это называется покушением на убийство": Италию накрыли протесты, пострадала сотня полицейских
- Более 100 силовиков получили ранения во время протестов против закрытия культурного центра "Аскатасуна" в Турине, задержаны 10 человек.
- Итальянское правительство осудило беспорядки как "нападение на государство", а премьер-министр Джорджия Мелони обвинила участников в попытке убийства.
Более 100 силовиков получили ранения во время протестов против закрытия левого культурного центра в городе Турин на севере Италии 31 января, десятки людей задержали и арестовали. Премьер Мелони назвала события "покушением на убийство".
Какова причина протестов в Италии?
Итальянцы вышли на протесты против выселения культурного центра "Аскатасуна", который десятилетиями был местом встречи левых сил Турина. Это заведение закрыли незадолго до Рождества.
Этому предшествовал рейд пропалестинских протестующих на штаб-квартиру газеты La Stampa, офисы оборонной компании Leonardo и тому подобное.
Всего в демонстрации приняли участие 15 тысяч человек. В толпе были многочисленные палестинские флаги.
Под вечер мирная акция переросла в беспорядки. Примерно 1500 человек отделились от общей толпы.
Они, одев темную одежду, маски, шлемы и балаклавы, бросали в полицию камни, коктейли Молотова и другие предметы, а также подожгли мусорные баки и полицейский фургон.
Полицейские ответили слезоточивым газом и водометами, чтобы разогнать толпу.
Во время столкновений одного демонстранта забрали в больницу с травмами головы.
А среди пострадавших правоохранителей есть 29-летний полицейский, которого люди били прямо на земле. Он получил серьезные травмы, но его состояние не критическое.
Итальянское ультраправое правительство осудило беспорядки как "нападение на государство", а премьер-министр Джорджия Мелони обвинила участников беспорядков в попытке убийства.
Когда вы бьете кого-то молотком, вы делаете это, зная, что последствия могут быть очень и очень серьезными. Это не протест, это не столкновение. Это называется покушением на убийство,
– подчеркнула Мелони.
Протесты в мире: последние новости
В Миннеаполисе, что в США, федеральные иммиграционные агенты 24 января во время операции застрелили 37-летнего мужчину. После этого город накрыла волна протестов. Погибший – Алекс Джеффри Претти, дипломированный медбрат отделения интенсивной терапии медцентра Minneapolis VA. Он имел разрешение на оружие, не имел судимостей, только штрафы за нарушение ПДД.
Протестует и Дания и Гренландия. Недавно там состоялись массовые протесты против желания Трампа захватить арктический остров. На улицы городов вышли тысячи протестующих, они скандировали лозунги в поддержку демократии и прав человека.
А в Иране во время протестов могли погибнуть до 20 тысяч человек. Люди вышли из-за падения иранского риала, курс которого превысил 1,4 миллиона долларов из-за санкций против Ирана, которую частично наложили из-за его ядерной программы.