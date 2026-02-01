Про це пише DPA та ANSA.

Яка причина протестів в Італії?

Італійці вийшли на протести проти виселення культурного центру "Аскатасуна", який десятиліттями був місцем зустрічі лівих сил Турина. Цей заклад закрили незадовго до Різдва.

Цьому передував рейд пропалестинських протестувальників на штаб-квартиру газети La Stampa, офіси оборонної компанії Leonardo тощо.

Загалом у демонстрації взяли участь 15 тисяч людей. У натовпі були численні палестинські прапори.

Під вечір мирна акція переросла у заворушення. Приблизно 1500 людей відділилися від загального натовпу.

Вони, одягнувши темний одяг, маски, шоломи та балаклави, кидали у поліцію каміння, коктейлі Молотова та інші предмети, а також підпалили сміттєві баки та поліцейський фургон.

Поліцейські відповіли сльозогінним газом та водометами, щоб розігнати натовп.

Під час сутичок одного демонстранта забрали до лікарні з травмами голови.

А серед постраждалих правоохоронців є 29-річний поліцейський, якого люди били просто на землі. Він отримав серйозні травми, але його стан не критичний.

Італійський ультраправий уряд засудив заворушення як "напад на державу", а прем'єр-міністр Джорджія Мелоні звинуватила учасників заворушень у спробі вбивства.

Коли ви б'єте когось молотком, ви робите це, знаючи, що наслідки можуть бути дуже й дуже серйозними. Це не протест, це не зіткнення. Це називається замахом на вбивство,

– наголосила Мелоні.

