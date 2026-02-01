Об этом пишет DPA и ANSA.

Какова причина протестов в Италии?

Итальянцы вышли на протесты против выселения культурного центра "Аскатасуна", который десятилетиями был местом встречи левых сил Турина. Это заведение закрыли незадолго до Рождества.

Этому предшествовал рейд пропалестинских протестующих на штаб-квартиру газеты La Stampa, офисы оборонной компании Leonardo и тому подобное.

Всего в демонстрации приняли участие 15 тысяч человек. В толпе были многочисленные палестинские флаги.

Под вечер мирная акция переросла в беспорядки. Примерно 1500 человек отделились от общей толпы.

Они, одев темную одежду, маски, шлемы и балаклавы, бросали в полицию камни, коктейли Молотова и другие предметы, а также подожгли мусорные баки и полицейский фургон.

Полицейские ответили слезоточивым газом и водометами, чтобы разогнать толпу.

Во время столкновений одного демонстранта забрали в больницу с травмами головы.

А среди пострадавших правоохранителей есть 29-летний полицейский, которого люди били прямо на земле. Он получил серьезные травмы, но его состояние не критическое.

Итальянское ультраправое правительство осудило беспорядки как "нападение на государство", а премьер-министр Джорджия Мелони обвинила участников беспорядков в попытке убийства.

Когда вы бьете кого-то молотком, вы делаете это, зная, что последствия могут быть очень и очень серьезными. Это не протест, это не столкновение. Это называется покушением на убийство,

– подчеркнула Мелони.

