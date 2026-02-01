Об этом сообщает Reuters.

Смотрите также Признались, что не выспались после экономического форума: Мерц и Мелони встретились в Риме

Что известно о скандале с фреской в Италии?

Речь идет о фреске в часовне базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина, что расположена в самом центре Рима. На росписи изображены двое ангелов, и один из них после реставрационных работ привлек особое внимание.

Итальянские медиа пишут, что раньше ангел имел "обобщенный вид", а теперь приобрел черты, похожих на 49-летнюю главу правительства.

Министерство культуры Италии уже инициировало срочную проверку проведенных работ и пообещало определиться с дальнейшими шагами после ее завершения. Оппозиционная партия "Движение пяти звезд" резко раскритиковала ситуацию, заявив, что искусство не должно использоваться как инструмент политической агитации.

Настоятель храма Даниэле Микелетти со своей стороны объяснил, что фреску лишь частично подкрасили из-за повреждения водой. По его словам, сами изображения были созданы в 2000 году и не имеют официального статуса памятника культурного наследия.

Сама Джорджа Мелони отреагировала на историю с юмором. Она опубликовала в Instagram фото отреставрированного ангела и подписала его словами: "Нет, я точно не похожа на ангела".

Ранее Дональд Трамп публиковал фото себя в виде Папы Римского