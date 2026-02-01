Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про скандал з фрескою в Італії?

Мова йде про фреску в каплиці базиліки Сан-Лоренцо-ін-Лучина, що розташована в самому центрі Рима. На розписі зображені двоє ангелів, і один із них після реставраційних робіт привернув особливу увагу.

Італійські медіа пишуть, що раніше ангел мав "узагальнений вигляд", а тепер набув рис, схожих на 49-річну очільницю уряду.

Міністерство культури Італії вже ініціювало термінову перевірку проведених робіт і пообіцяло визначитися з подальшими кроками після її завершення. Опозиційна партія "Рух п’яти зірок" різко розкритикувала ситуацію, заявивши, що мистецтво не має використовуватися як інструмент політичної агітації.

Настоятель храму Даніеле Мікелетті зі свого боку пояснив, що фреску лише частково підфарбували через пошкодження водою. За його словами, самі зображення були створені у 2000 році й не мають офіційного статусу пам’ятки культурної спадщини.

Сама Джорджа Мелоні відреагувала на історію з гумором. Вона опублікувала в Instagram фото відреставрованого ангела та підписала його словами: "Ні, я точно не схожа на ангела".

