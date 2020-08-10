Біля Посольства Білорусі в Києві 10 серпня пройшла акція солідарності з білоруським народом. За порушення громадського правопорядку та дрібне хуліганство поліція склала адміністративні протоколи на п’ятьох людей.

Під час акції біля диппредставництва група чоловіків порушувала правопорядок, повідомляє пресслужба поліції.

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Поліцейські просили активістів припинити незаконні дії, однак вони не реагували та продовжували поводитися агресивно.

П’ятьох учасників акції затримали та доставили в Шевченківське управління поліції. Згодом правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за статтями про порушення громадського правопорядку та дрібне хуліганство

Активістам загрожує штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном від 40 до 60 годин.

Акція солідарності під посольством: що відомо

Декілька десятків активістів зібралися 10 серпня під будівлю Посольства Білорусі в Києві, аби підтримати білоруських протестувальників.

Згодом кількох людей затримали. Причина – вони начебто намагалися кидати яйця у сторону будівлі представництва.

Серед затриманих – колишній політичний в’язень, кримчанин Олександр Кольченко, який повернувся в Україну в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році.

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