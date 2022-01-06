Зачистка в Алмати та десятки жертв: хроніка подій у Казахстані 6 січня
Джерело:24 канал
У Казахстані уже четвертий день тривають масштабні протести. Зранку 6 січня у найбільшому місті країни Алмати почали "зачистку" від мітингувальників. Виникли перестрілки. Крім того, по всій країні не працюють банки.
Про все, що трапилося за сьогодні, читайте у матеріалі 24 каналу.
Зверніть увагу Сутички, сотні поранених і перші жертви: хроніка подій у Казахстані за 5 січня
Важливо! Інформація про події, які відбуваються в Казахстані, вказана за київським часом. Різниця становить 4 години.
09:07 – повідомили про понад тисячу постраждалих. Близько 400 людей госпіталізували, понад 60 – перебувають в реанімації.
08:30 – У Казахстан вилетіли два борти військово-транспортної авіації Росії: Ан-124 і Іл-76.
08:20 – Держдеп США засудив насильство у Казахстані. Закликали владу та протестувальників до стриманості.
07:15 – жителям Алмати розіслали повідомлення із закликами залишатися в безпечному місці через проведення антитерористичної операції.
06:51 – у Казахстані не працюють банки. У Нацбанку заявили, що всі фінансові організації тимчасово припинили роботу.
06:40 – представник департаменту поліції Алмати повідомив, що вночі протестувальники спробували захопити кілька адміністративних будинків у місті. Десятків учасників заворушень "ліквідували".
06:20 – на площі перед мерією в Алмати почалась інтенсивна перестрілка між військовими та озброєними демонстрантами.
04:41 – в Алмати почали так звану "зачистку" від мітингувальників. Військові із технікою та силовики взяли людей в кільце.Зауважте! Протести в Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року. Причиною тоді було буцімто підвищення цін на газ. Влада пішла на поступки і погодилася знизити вартість блакитного палива, однак це не заспокоїло протестувальників.
Після цього протест набув політичного характеру. Серед вимог мітингувальників з'явилися пункти про відставку уряду, боротьбу з корупцією, загальнонаціональні місцеві вибори та подолання впливу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва на політику Казахстану.
Протести в Казахстані: головне
- У ніч на 5 січня президент Касим-Жокарт Токаєв відправив у відставку уряд. Згодом політик заявив про готовність розпустити парламент.
- Крім того, Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану та сам очолив його. При цьому президент заявив,що діятиме "максимально жорстко".
- Водночас в Казахстані відключили інтернет по всій країні, а Нур-Султан та Алмати залишилися ще й без телефонного зв'язку. Після цього в країні перестала працювати система безготівкової оплати та призупинилася трансляція низки каналів.
- Токаєв заявив про загиблих силовиків у протистояннях, однак конкретної цифри не вказав. Водночас за даними місцевих змі, в місті Актау загинув один мітингувальник, а інший отримав поранення у голову.
- Аеропорти в Алмати та Актау захопили протестувальники. Перед цим з летовищ вилітали чартери казахських високопосадовців та політиків. Серед них зять Нурсултана Назарбаєва.