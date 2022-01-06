Зачистка в Алмати та десятки жертв: хроніка подій у Казахстані 6 січня

У Казахстані уже четвертий день тривають масштабні протести. Зранку 6 січня у найбільшому місті країни Алмати почали "зачистку" від мітингувальників. Виникли перестрілки. Крім того, по всій країні не працюють банки.

Про все, що трапилося за сьогодні, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Важливо! Інформація про події, які відбуваються в Казахстані, вказана за київським часом. Різниця становить 4 години.

09:07 – повідомили про понад тисячу постраждалих. Близько 400 людей госпіталізували, понад 60 – перебувають в реанімації.

08:30 – У Казахстан вилетіли два борти військово-транспортної авіації Росії: Ан-124 і Іл-76.

08:20 – Держдеп США засудив насильство у Казахстані. Закликали владу та протестувальників до стриманості.

07:15 – жителям Алмати розіслали повідомлення із закликами залишатися в безпечному місці через проведення антитерористичної операції.

06:51 – у Казахстані не працюють банки. У Нацбанку заявили, що всі фінансові організації тимчасово припинили роботу.

06:40 – представник департаменту поліції Алмати повідомив, що вночі протестувальники спробували захопити кілька адміністративних будинків у місті. Десятків учасників заворушень "ліквідували".

06:20 – на площі перед мерією в Алмати почалась інтенсивна перестрілка між військовими та озброєними демонстрантами.

04:41 – в Алмати почали так звану "зачистку" від мітингувальників. Військові із технікою та силовики взяли людей в кільце.

Протести в Казахстані: головне