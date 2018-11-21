Протести біля Будинку профспілок: активістів побили, серед постраждалих – брат Найєма

У середу ввечері, 21 листопада, у Києві правоохоронці побили та затримали активістів, які протестували проти відкриття фастфуду у Будинку профспілок, який став частиною історії Революції Гідності.

Про це у Facebook повідомив лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась.

24 канал повідомляв, що у Києві у згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила українців, тож вони влаштували у столиці акцію протесту. Зокрема, активісти розфарбували вітрини закладу.

"Активістів відлупили і відвезли на РУВС. Річниця Революції. Протестували проти генделика у відновлених профспілках. Хто може, підтягуйтеся на підтримку. Герцена, 9", – написав активіст.

Активіст С14 Євген Мазур уточнив, до до райвідділу поліції було доставлено 6 членів організації.



Повідомлення Сергія Мазура

Водночас народний депутат України Ігор Луценко сповістив у Facebook, що один з поліцейських приснув газовим балончиком в обличчя адвокатові Масі Найєму, який є рідним братом нардепа Мустафи Найєма.

Щойно був свідком, як поліцейський на Майдані приснув двічі в обличчя адвокату Масі Найєму, при чому Масі нічого не робив, щоб застосування спецзасобів було виправдано. Підзахисних його тим часом повезли на Герцена, 9. Історія почалася, коли група молоді з С14 обмалювала KFC в Будинку профспілок написами про загиблих там,

– написав Луценко.

Масі Найєм підтвердив, що правоохоронці застосували до нього газовий балончик. Внаслідок цього адвокат зазнав опіку очей та обличчя

"Щойно, під час здійснення адвокатської діяльності і захисту свого клієнта на Майдані Незалежності, відносно мене був застосований спецзасіб (газовий балончик) співробітниками поліції (не патрульної): Удодов Олександр Сергійович, номер жетону 0132928; Бояр Сергій Сергійович, номер жетону 0053541; Ошомок Олександр Валерійович, номер жетону 0133017. Опік очей та обличчя. Завтра напишу відповідну заяву", – написав юрист у Facebook.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій "Альфа" Олега Присяжного та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.