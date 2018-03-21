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Протести "маршрутників" біля Кабміну: є затримані внаслідок сутичок з поліцією

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Під Кабміном протестували
Під Кабміном протестували "маршрутники" / Facebook

Вдень 21 березня поблизу будівлі Кабінету міністрів в центрі Києва стались сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Сутички розгорілись після того, як правоохоронці затримали кількох протестувальників. Мітингувальники, у свою чергу, намагались "відбити" затриманих, внаслідок чого і почалась штовханина.

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У поліції Києва повідомили, що біля Кабміну було затримано 7 людей.

Сім осіб доставлений до територіального управління поліції,
– цитує "Інтерфакс-Україна" речницю поліції Києва Оксану Блищик.

За її словами, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відомо, що вдень у середу приблизно 150 осіб прийшли під будівлю Кабінету міністрів і вимагали звільнити міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Біля входу в Будинок уряду була встановлена сцена, з якою по черзі виступали учасники акції. Вони тримали в руках плакати та транспаранти зі словами критики на адресу міністра, а по обидві сторони вулиці Грушевського біля Кабміну було припарковано понад 20 маршруток.

Кілька фото протесту "маршрутників" сам міністр Омелян опублікував на своїй сторінці у Facebook, відповівши на їхні закиди іронічним коментарем.

Теги: Новини Києва Поліція Новини України Сутички Сутички в Києві Транспорт Кабінет Міністрів України Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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