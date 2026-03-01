3 кроки, щоб знову стати близькими: дієві поради психотерапевтки для пар після фронту
- Психотерапевтка Олена Бортнікова дала поради парам, де партнер повернувся з війни та переживає складний період життя.
- Вона рекомендує, як правильно спілкуватися після тривалої розлуки та на тлі стресу, який переживає людина, що повернулася із зони бойових дій.
Один зі найскладніших етапів у стосунках пари, коли чоловік чи дружина повертаються з війни, і їм потрібно фактично вибудувати спілкування по новому. Дуже часто у такій ситуації потрібна допомога психолога – 24 Канал
Психотерапевтка та керівниця Психологічного центру ДіЛенД Олена Бортнікова розповіла 24 Каналу, як подружжю налагодити контакт, коли партнер повернувся з фронту. Вона дала конкретні поради, які дозволять гармонізувати стосунки.
Як допомогти партнеру, що повернувся з війни?
Бортнікова зазначила, що цивільний психолог, який працює з ветеранами, переважно опікується процесом поверненням людини у мирне життя, до сім'ї, до роботи, до соціуму. Фактично такий психолог – перекладач.
Ветеран повертається зі світу, де все чорно-біле, є життя і смерть, свій і чужий. Загрози абсолютно зрозумілі, вони несуть за собою смерть або серйозні пошкодження. А у цивільному світі є 50 відтінків сірого – черги в магазинах, затори на дорогах, бюрократія, подвійні сигнали у стосунках. Це здається набагато небезпечніше, ніж реальна загроза, з якою він стикався,
– пояснила психотерапевтка.
Тому завдання людини – навчитися знову жити після війни, і в цьому допомагає цивільний психолог. Зокрема, у налагодженні стосунків у сім'ї.
"Це одна із найскладніших тем роботи у часі війни. Тому що повернення людини із зони бойових дій – це завжди новий початок. Найбільша помилка думати, що все буде як раніше. Насправді не буде, і це нормально", – пояснила вона.
Зверніть увагу! Ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба", який, зокрема, брав участь в операції на "вишках Бойка" та заходив на окупований Крим, зазначив, що після повернення до цивільного життя, повністю змінився. За його словами, часто, коли військовий повертається з фронту, у нього виникає когнітивний дисонанс. Ветеран визнав, що вийшов з пекла, але в тому пеклі "все набагато простіше й чесніше", на війні все чорне і біле, а в цивільному житті – сіре. Також багато речей, за які воювали військові, є "незрозумілими для людей у тилу", і від цього захиснику стає дуже складно.
Поки чоловік був на війні, змінилася його дружина. Вона за цей час стала менеджером виживання – вміє полагодити крани, поміняти колесо на машині, ухвалювати серйозні рішення. Вона, як зауважила психотерапевтка, навчилася бути і мамою, і татом.
Чоловік теж дуже змінився. Він фактично бачив пекло. Я раджу таким парам, щоб спочатку прийняти той факт, що вони за час відсутності дуже сильно змінилися,
– наголосила Олена Бортнікова.
Вона зазначила, що після повернення партнера з війни, подружжю треба зробити три прості речі.
- По-перше, не вимагати швидкої близькості. Людині, яка повернулася з війни, потрібно знову відчути безпеку. Тому не варто запитувати, як там було. Краще почекати і запитати щось максимально просте: "Яку каву ти хочеш? Чи будеш ти чай?". Якщо людина захоче, вона сама все розповість.
- По-друге, варто домовитися говорити чесно і простими, переважно короткими фразами. Наприклад: зараз мені складно, зараз я не розумію, мені треба побути самому чи самій. Також давайте один одному простір, тому що військовому потрібен час, щоб розпакувати свої емоційні валізи.
- По-третє, використовувати просту практику. Хоча б пів години на день бути поруч без складних розмов, можливо, мовчки.
Які пільги можуть отримати члени сім'ї УБД?
Члени сім'ї учасника бойових дій можуть також отримувати пільги. До них належать: дружина (чоловік); їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Дружина УБД, за даними Міністерства у справах ветеранів, може претендувати на певні пільги. Зокрема, на плату за користування житлом (незалежно від його виду чи форми власності), на комунальні послуги.
Для дітей УБД передбачені пільги на оздоровлення та відпочинок, першочергові місця у школах і дитсадках за місцем проживання та у дитячих оздоровчих таборах.