3 шага, чтобы снова стать близкими: действенные советы психотерапевта для пар после фронта

Один из самых сложных этапов в отношениях пары, когда муж или жена возвращаются с войны, и им нужно фактически выстроить общение по новому. Очень часто в такой ситуации нужна помощь психолога – 24 Канал

Психотерапевт и руководитель Психологического центра ДиЛенД Елена Бортникова рассказала 24 Каналу, как супругам наладить контакт, когда партнер вернулся с фронта. Она дала конкретные советы, которые позволят гармонизировать отношения.

Как помочь партнеру, вернувшемуся с войны?

Бортникова отметила, что гражданский психолог, который работает с ветеранами, преимущественно занимается процессом возвращения человека в мирную жизнь, к семье, к работе, к социуму. Фактически такой психолог – переводчик.

Ветеран возвращается из мира, где все черно-белое, есть жизнь и смерть, свой и чужой. Угрозы абсолютно понятны, они несут за собой смерть или серьезные повреждения. А в гражданском мире есть 50 оттенков серого – очереди в магазинах, пробки на дорогах, бюрократия, двойные сигналы в отношениях. Это кажется гораздо опаснее, чем реальная угроза, с которой он сталкивался,

– объяснила психотерапевт.

Поэтому задача человека – научиться снова жить после войны, и в этом помогает гражданский психолог. В частности, в налаживании отношений в семье.

"Это одна из самых сложных тем работы во времени войны. Потому что возвращение человека из зоны боевых действий – это всегда новое начало. Самая большая ошибка думать, что все будет как раньше. На самом деле не будет, и это нормально", – объяснила она.

Обратите внимание! Ветеран военной разведки с позывным "Саба", который, в частности, участвовал в операции на "вышках Бойко" и заходил на оккупированный Крым, отметил, что после возвращения к гражданской жизни, полностью изменился. По его словам, часто, когда военный возвращается с фронта, у него возникает когнитивный диссонанс. Ветеран признал, что вышел из ада, но в том аду "все гораздо проще и честнее", на войне все черное и белое, а в гражданской жизни – серое. Также многие вещи, за которые воевали военные, являются "непонятными для людей в тылу", и от этого защитнику становится очень сложно.

Пока муж был на войне, изменилась его жена. Она за это время стала менеджером выживания – умеет починить краны, поменять колесо на машине, принимать серьезные решения. Она, как заметила психотерапевт, научилась быть и мамой, и папой.

Муж тоже очень изменился. Он фактически видел ад. Я советую таким парам, сначала принять тот факт, что они за время отсутствия очень сильно изменились,

– подчеркнула Елена Бортникова.

Она отметила, что после возвращения партнера с войны, супругам надо сделать три простые вещи.

, не требовать быстрой близости. Человеку, который вернулся с войны, нужно снова почувствовать безопасность. Поэтому не стоит спрашивать, как там было. Лучше подождать и спросить что-то максимально простое: "Какой кофе ты хочешь? Будешь ли ты чай?". Если человек захочет, он сам все расскажет. Во-вторых , стоит договориться говорить честно и простыми, преимущественно короткими фразами. Например: сейчас мне сложно, сейчас я не понимаю, мне надо побыть самому или одной. Также давайте друг другу пространство, потому что военному нужно время, чтобы распаковать свои эмоциональные чемоданы.

, стоит договориться говорить честно и простыми, преимущественно короткими фразами. Например: сейчас мне сложно, сейчас я не понимаю, мне надо побыть самому или одной. Также давайте друг другу пространство, потому что военному нужно время, чтобы распаковать свои эмоциональные чемоданы. В-третьих, использовать простую практику. Хотя бы пол часа в день быть рядом без сложных разговоров, возможно, молча.

