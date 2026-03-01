Психотерапевтка та керівниця Психологічного центру ДіЛенД Олена Бортнікова розповіла 24 Каналу, як подружжю налагодити контакт, коли партнер повернувся з фронту. Вона дала конкретні поради, які дозволять гармонізувати стосунки.

Як допомогти партнеру, що повернувся з війни?

Бортнікова зазначила, що цивільний психолог, який працює з ветеранами, переважно опікується процесом поверненням людини у мирне життя, до сім'ї, до роботи, до соціуму. Фактично такий психолог – перекладач.

Ветеран повертається зі світу, де все чорно-біле, є життя і смерть, свій і чужий. Загрози абсолютно зрозумілі, вони несуть за собою смерть або серйозні пошкодження. А у цивільному світі є 50 відтінків сірого – черги в магазинах, затори на дорогах, бюрократія, подвійні сигнали у стосунках. Це здається набагато небезпечніше, ніж реальна загроза, з якою він стикався,

– пояснила психотерапевтка.

Тому завдання людини – навчитися знову жити після війни, і в цьому допомагає цивільний психолог. Зокрема, у налагодженні стосунків у сім'ї.

"Це одна із найскладніших тем роботи у часі війни. Тому що повернення людини із зони бойових дій – це завжди новий початок. Найбільша помилка думати, що все буде як раніше. Насправді не буде, і це нормально", – пояснила вона.

Зверніть увагу! Ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба", який, зокрема, брав участь в операції на "вишках Бойка" та заходив на окупований Крим, зазначив, що після повернення до цивільного життя, повністю змінився. За його словами, часто, коли військовий повертається з фронту, у нього виникає когнітивний дисонанс. Ветеран визнав, що вийшов з пекла, але в тому пеклі "все набагато простіше й чесніше", на війні все чорне і біле, а в цивільному житті – сіре. Також багато речей, за які воювали військові, є "незрозумілими для людей у тилу", і від цього захиснику стає дуже складно.

Поки чоловік був на війні, змінилася його дружина. Вона за цей час стала менеджером виживання – вміє полагодити крани, поміняти колесо на машині, ухвалювати серйозні рішення. Вона, як зауважила психотерапевтка, навчилася бути і мамою, і татом.

Чоловік теж дуже змінився. Він фактично бачив пекло. Я раджу таким парам, щоб спочатку прийняти той факт, що вони за час відсутності дуже сильно змінилися,

– наголосила Олена Бортнікова.

Вона зазначила, що після повернення партнера з війни, подружжю треба зробити три прості речі.

По-перше, не вимагати швидкої близькості. Людині, яка повернулася з війни, потрібно знову відчути безпеку. Тому не варто запитувати, як там було. Краще почекати і запитати щось максимально просте: "Яку каву ти хочеш? Чи будеш ти чай?". Якщо людина захоче, вона сама все розповість.

По-друге, варто домовитися говорити чесно і простими, переважно короткими фразами. Наприклад: зараз мені складно, зараз я не розумію, мені треба побути самому чи самій. Також давайте один одному простір, тому що військовому потрібен час, щоб розпакувати свої емоційні валізи.

, варто домовитися говорити чесно і простими, переважно короткими фразами. Наприклад: зараз мені складно, зараз я не розумію, мені треба побути самому чи самій. Також давайте один одному простір, тому що військовому потрібен час, щоб розпакувати свої емоційні валізи. По-третє, використовувати просту практику. Хоча б пів години на день бути поруч без складних розмов, можливо, мовчки.

