У Києві відкрили спеціальні пункти, у яких можна віддати використані засоби захисту. Після збору маски та рукавички утилізовуватимуть.

Загалом таких пунктів у столиці функціонує 14. Про це інформує Управління екології та природних ресурсів КМДА.

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Усі відходи збиратимуть і безпечно утилізуватимуть із дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Цим займатиметься спеціалізована компанія, що має ліцензію, обладнання та потужності, а найголовніше – відповідний досвід. Це – "Центр екобезпеки та гігієни",

– повідомив виконувач обов’язків начальника управління Олександр Савченко.

Після збору спецзасоби герметично упаковують та вивозять. Спалювання використаних масок та рукавичок відбувається при температурі 1200 градусів Цельсія.

Адреси пунктів збору

У магазинах мережі Billa:

Гришка, 3;

Маяковського, 85;

Бессарабська площа, 2;

Тростянецька, 1-А;

Дарницька площа, 1;

Повітрофлотський, 56-А;

Голосіївська, 13-А;

Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";

Велика Васильківська, 100;

Попудренка, 40.

У магазинах мережі METRO Cash & Carry:

Григоренка, 43;

Кільцева дорога, 1-В;

Бандери, 26-В;

Лифаря, 2-А.

Правила утилізації використаних спецзасобів:

Зніміть маску після застосування, утримуйте маску за завушні петлі та не торкайтеся нею до очей або одягу.

Герметично запакуйте маску чи рукавички в окремий пакет.

Після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку.



Як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу