У Києві працюють пункти збору використаних масок: адреси
У Києві відкрили спеціальні пункти, у яких можна віддати використані засоби захисту. Після збору маски та рукавички утилізовуватимуть.
Загалом таких пунктів у столиці функціонує 14. Про це інформує Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Актуально В Україні за добу підтвердили 2495 випадків COVID-19: статистика
Усі відходи збиратимуть і безпечно утилізуватимуть із дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Цим займатиметься спеціалізована компанія, що має ліцензію, обладнання та потужності, а найголовніше – відповідний досвід. Це – "Центр екобезпеки та гігієни",
– повідомив виконувач обов’язків начальника управління Олександр Савченко.
Після збору спецзасоби герметично упаковують та вивозять. Спалювання використаних масок та рукавичок відбувається при температурі 1200 градусів Цельсія.
Адреси пунктів збору
У магазинах мережі Billa:
- Гришка, 3;
- Маяковського, 85;
- Бессарабська площа, 2;
- Тростянецька, 1-А;
- Дарницька площа, 1;
- Повітрофлотський, 56-А;
- Голосіївська, 13-А;
- Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";
- Велика Васильківська, 100;
- Попудренка, 40.
У магазинах мережі METRO Cash & Carry:
- Григоренка, 43;
- Кільцева дорога, 1-В;
- Бандери, 26-В;
- Лифаря, 2-А.
Правила утилізації використаних спецзасобів:
- Зніміть маску після застосування, утримуйте маску за завушні петлі та не торкайтеся нею до очей або одягу.
- Герметично запакуйте маску чи рукавички в окремий пакет.
- Після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку.