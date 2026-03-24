Путін у пастці, а режиму дещо загрожує: експерти розібрали, що викликало паніку росіян

Внутрішня ситуація в Росії стрімко погіршується, і навіть у Кремлі це визнають як серйозну загрозу для режиму. На тлі цих проблем зростає соціальна напруга та страх серед громадян.

Кремль опинився в пастці: низка економічних, соціальних та інформаційних криз загрожує стабільності режиму і змушує росіян нервувати. Економічні та політичні експерти розібрали для 24 Каналу, що відбувається в Росії та до чого може спонукати росіян.

Дивіться також Процес уже пішов: чим Путін розлютив верхівку Кремля та до чого там готуються

Проблеми ворога на фронті

З настанням тепла російські війська активізувалися на фронті, однак прорвати українську оборону на жодній із ділянок їм не вдалося, розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

У перші тижні березня ворог здійснював тиск на різних напрямках – від Сумщини до Гуляйполя. Російські сили намагалися активізувати бойові дії, однак їхні спроби були зірвані.

Ми виявили такі дії та провели системні атаки дронами, ракетами, авіацією, а також знищили безпосередньо на полі бою ці резерви,

– сказав генерал армії.

На Покровському напрямку українські військові завчасно виявили підготовку наступу, провели дорозвідку та завдали системних ударів, що не дозволило ворогу просунутися та розширити зону бойових дій у бік Мирнограда і Костянтинівки. Це один із ключових факторів стримування, вважає Маломуж.

На південному напрямку, поблизу Гуляйполя, Сили оборони стабілізували ситуацію та перейшли до контратак. Українські підрозділи також знищили резерви противника, які той перекидав для посилення наступу.

Подібні дії були здійснені й на Олександрівському напрямку, де українські сили фактично "перерізали" просування ворога. Це дозволило не лише зупинити наступ, а й звільнити частину територій.

Серед ключових успіхів ЗСУ – звільнення територій на Запоріжжі, частково поблизу Покровська, а також на окремих ділянках Харківщини, зокрема біля Куп'янська, де ворога вдалося відкинути. Ці результати є показовими, вважає Маломуж.

А росіян спіткав провал у спробах захопити Вовчанськ, попри підготовлений план наступу з флангів. Російська армія наразі не має достатніх глибоких резервів для проведення масштабного весняного наступу. Водночас Україна готується до подальших дій ворога і планує знищувати сили, які той намагатиметься перекидати на фронт, розповів Маломуж.

Ще однією важливою проблемою Путіна є мобілізація. За словами військового експерта Павла Нарожного, у Путіна може не вистачити ресурсів для забезпечення обіцяних виплат військовим. У таких умовах Кремль дедалі більше покладатиметься на пропаганду.

Основний акцент робитимуть на малозабезпечених громадянах, яких намагатимуться залучити до служби. Як пояснив Нарожний, головним джерелом доходів російського бюджету залишається експорт енергоносіїв – передусім нафти та газу. Саме тому удари по нафтопереробній інфраструктурі суттєво впливають на фінансові можливості країни, що, відповідно, зменшує ресурси для виплат контрактникам.

Через нестачу коштів у російській армії виникають і системні проблеми, зокрема з виплатами родинам загиблих. Інколи навіть відсутня належна евакуація тіл з поля бою, що дозволяє уникати компенсацій.

Попри це, потенційним військовим обіцяють значні суми, до 12 мільйонів рублів. Втім реальні виплати стають дедалі меншими, а фінансові стимули – менш ефективними.

Серед росіян наростає збурення

У російському суспільстві останніми тижнями зростає напруженість, що може свідчити про внутрішні процеси у верхівці влади, вважає економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв. Йдеться, зокрема, про блокування Telegram у Росії, а також ситуацію з Іллею Ремеслом, який виступив із критикою Кремля та був поміщений до психіатричної лікарні.

Деталі. Російський блогер Ілля Ремесло, який раніше підтримував Владіміра Путіна, нещодавно виступив із різкою критикою Кремля, заявивши, що повномасштабна війна проти України забрала сотні тисяч життів і триває через особисті мотиви російського лідера. Він також наголосив, що Путін занадто довго перебуває при владі, не поважає виборців і має піти у відставку та постати перед судом. Після цих заяв Ремесла помістили до психіатричної лікарні.

Сукупність цих подій може сигналізувати про нестабільність у владних колах, вважає Ширяєв. За чотири роки повномасштабної війни подібна напруга спостерігалася лише під час заколоту Євгена Пригожина у 2023 році.

Нинішня поведінка російської влади нагадує іранську модель – коли силові структури діють хаотично та жорстко, намагаючись убезпечити режим.

Вони фактично б'ють по всіх, щоб захистити себе від загрози власному існуванню,

– пояснив Ширяєв.

Водночас що саме відбувається всередині Кремля, залишається незрозумілим. Можливим є як внутрішній розкол, так і зовнішній тиск із метою зміни влади, зокрема усунення Путіна.

На думку Ширяєва, заяви Ремесла можуть бути не самостійною позицією блогера, а частиною контрольованої провокації, ініційованої зверху, що також свідчить про напруження в системі. Додатковим сигналом є і риторика Володимира Соловйова, який несподівано почав критикувати стан російської економіки.

Це відбувається на тлі фінансових проблем, скорочення бюджету та складної ситуації на фронті. Зокрема, як зазначив Ширяєв, на окремих ділянках триває відступ російських військ, а загалом ситуація свідчить про ослаблення як військової, так і економічної системи.

Система влади й економіки зараз у дуже вразливому стані – вона буквально тріщить по швах,

– наголосив він.

Що задумав Кремль?

Проблеми зі зв'язком уже негативно вплинули на малий і середній бізнес, який втрачає можливість нормально працювати та комунікувати з клієнтами, вважає дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Паралельно у Сибіру відбувається масове знищення приватних ферм під приводом нібито хвороб худоби. За словами Огризка, такі дії мають ознаки свідомої політики місцевої влади, спрямованої на ліквідацію незалежних фермерів.

Худобу знищують без належних перевірок, цілими стадами, що свідчить про повернення до практик, характерних для радянських часів, коли інтереси людей повністю ігнорувалися.

Зауважимо, що у Новосибірську та області триває масове знищення худоби на приватних фермах: силовики та ветеринарні служби вилучають тварин у селян і спалюють їх, офіційно пояснюючи це спалахом інфекцій, зокрема пастерельозу. Водночас фермери заявляють, що часто не отримують жодних документів чи результатів аналізів, а під знищення потрапляє навіть здорова худоба. Через це люди втрачають основне джерело доходу та виходять на протести.

Місцева влада намагається усунути тих, хто здатен існувати автономно, адже людей, які не залежать від держави, значно складніше контролювати. Це своєрідне відновлення підходів колективізації, адаптованих до сучасних умов, вважає Огризко.

Обмеження інтернету, своєю чергою, є ще одним інструментом тиску, зокрема на міський бізнес, який без цифрових сервісів не може повноцінно функціонувати. Усе це свідчить про прагнення російської влади до тотального контролю над суспільством, де будь-яка форма незалежності є неприйнятною, наголосив Огризко.

