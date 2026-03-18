Журналіст і аналітик-міжнародник Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу припустив, що за цією історією може стояти значно більше, ніж офіційні пояснення. Він звернув увагу і на можливий інтерес московських груп впливу, і на дивний збіг із розташуванням поруч закритого об'єкта.

Масове знищення худоби в Новосибірській області

Для місцевих це не просто історія про втрату господарства. У багатьох селах худоба була основою виживання: її тримали, щоб прогодувати родину, пережити зиму і мати бодай якийсь заробіток. Саме тому така жорстка зачистка викликала не страх, а відкритий спротив.

Це ж не перший раз, коли забивають худобу саме ось так. Але вперше це все прийшло в Сибір. А сибіряки – це інші люди, вони не розуміли, що до них прийшли без документів забивати сотні їхніх корів, кіз, баранів і всього іншого,

– наголосив Демченко.

Пояснення про звичайну ветеринарну перевірку тут уже не стикуються з тим, що бачать самі фермери. Худобу нищать без документів і без чітких підстав, а місцевим не дають зрозумілої відповіді, чому це відбувається. Сам Демченко пов'язав це з боротьбою за ринок, де дрібні господарства могли просто вирішити прибрати.

Двоє високопоставлених кремлівських чиновників вирішили там організувати дві великі ферми повного циклу. І вирішили знищити всіх конкурентів, тобто всю худобу в інших фермерів цього регіону,

– наголосив Демченко.

Для місцевих це не просто удар по бізнесу. Багато родин жили з цієї худоби, продавали її, щоб пережити зиму, і фактично трималися на ній увесь рік. Саме тому така зачистка вдарила не лише по господарствах, а й по самому способу виживання.

Зауважте! У Новосибірську фермери записали звернення до російських військових і закликали їх повернутися та виступити проти кремлівського режиму. Такі настрої пов'язують із невдоволенням усередині Росії та ризиком нової нестабільності після повернення військових з фронту.

Секретний об'єкт поруч із Новосибірськом

Окрему підозру в цій історії викликає ще одна деталь, неподалік, за словами Демченка, розташоване засекречене військове хімічне підприємство.

Важливе ще й інше: там недалеко знаходиться військове засекречене хімічне підприємство. І я не здивуюся, якщо там проводили якісь експерименти, у тварин щось знайшли, а потім почали їх забивати без документів і без пояснень,

– наголосив Демченко.

Саме тому масове знищення худоби без документів і без пояснень виглядає ще тривожніше, ніж проста чиновницька сваволя.

Це такий яскравий кінець Росії. Не бунт корів, а спалення худоби і бунт населення. Це абсолютно дика історія, яка вже символізує крах усього. Якщо хочете зрозуміти, що таке символ краху Росії, то це те, що ви бачите зараз у Новосибірській області,

– наголосив Демченко.

Історія з масовим знищенням худоби виходить далеко за межі одного регіонального скандалу. Тут зійшлися свавілля, страх людей, безсилля місцевої влади і повна відсутність зрозумілих правил.

Останні новини Росії