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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

П’яний водій збив подружжя на Львівщині: жінка загинула на місці

14:01, сьогодні 1548 Читать новость на русском
Аварія на Львівщині
Аварія на Львівщині

Поліція затримала водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на подружжя на Львівщині. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, аварія трапилась у п’ятницю, 12 січня, о 18.20 у селі Сторонибаби на Львівщині.

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Встановлено, що 36-річний мешканець Буського району керував автомобілем Kia Ceed у стані алкогольного сп'яніння. Він скоїв наїзд на двох мешканців Пустомитівського району, чоловіка віком 55 років та його 59-річну дружину. Від отриманих травм жінка померла на місці події, а чоловіка госпіталізовано у лікарню.

Водій збив подружжя на Львівщині

Водію загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Львова Жертви
Джерело: 24 Канал
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