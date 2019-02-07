Qatar Airways може запустити рейси до Львова

Один з провідних авіаперевізників світу – Qatar Airways планує почати виконувати регулярні рейси до "Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького". Наразі аеропорт веде переговори з авіакомпанією, а також очікує візиту її представників.

Про це повідомила гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська на брифінгу в Міністерстві інфраструктури.

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Вона наголосила, що пріоритетним напрямком розвитку є повітряне сполучення між Україною та країнами Азії.

Ми ведемо переговори з авіакомпанією Qatar Airways та очікуємо наприкінці лютого візит представників цієї авіакомпанії,

– додала Романовська.

Також гендиректорка зазначила, що у ході перевірки представники мають оцінити стан аеропорту.

Що відомо про Qatar Airways?Це національна авіакомпанія Катару, що базується у столиці країни місті Доха. Вона виконує рейси у 144 пункти призначення, з яких всі є міжнародними. Qatar Airways входить до списку семи авіакомпаній, що мають найвищий п'ятизірковий рейтинг за версією британського агентства Skytrax. Також авіаперевізник є стартовим замовником літака Airbus A350-900. Усього флот компанії налічує 213 повітряних суден, з них 94 Boeing різної модифікації, а 119 – Airbus.

Під час прес-конференції, 5 лютого, міністр інфраструктури України Володимир Омелян разом з керівниками аеропортів "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "МА "Львів" ім. Данила Галицького" та КП "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" обговорили плани з розвитку авіаційної галузі на 2019 рік.