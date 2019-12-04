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      Рада змінила закон про ринок електроенергії та заборонила імпорт російської електрики

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      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ринок електроенергії / GettyImages

      Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт про ринок електроенергії. Серед іншого він передбачає заборону імпорту електричної енергії з Росії за двосторонніми договорами.

      За відповідне рішення на засіданні парламенту проголосували 274 народні депутати.

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      Що відомо про законопроєкт

      Метою закону є недопущення неконтрольованого зростання цін на електроенергію. Зокрема, тарифному регулятору дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

      Крім того, у законопроєкті є норма, відповідно до якої забороняється продаж та постачання електричної енергії, імпортованої з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. Тарифний регулятор має право анулювати результати торгів про закупівлю електроенергії у Росії.

      З метою уникнення надзвичайної ситуації в українській енергетичній системі уряд має право скасовувати цю заборону, визначивши термін поновлення її дії.

      Законопроєкт викликав бурхливе обговорення перед ухваленням. Напередодні профільний комітет опрацював всі пропозиції та поправки. Загалом їх було 25, з яких врахували 9.

      Які ринки купівлі – продажу електроенергії працюють в Україні?Окрім двосторонніх договорів на постачання електрики, в Україні існують "ринок на добу наперед", внутрішньодобовий ринок та балансувальний ринок. 
      У жовтні 2019 року стало відомо, що Україна вперше з 2015 року відновила імпорт електрики з Росії. Її почали продавати на ринку "на добу наперед". Дніпроазот, яка входить до групи "Приват" Коломойського, стала однією з перших компаній, яка придбала російську електроенергію.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Ринок електроенергії Електроенергія
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