Легендарні "Томагавки" повертаються у Європу: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

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У Вашингтоні відгримів саміт НАТО. Одним із ключових його рішень стало повернення до Європи легендарних ракет "Томагавк". Вони знову, як і в часи холодної війни, будуть розміщені в Німеччині та легко зможуть дотягнутись до Росії.

У самій Росії це вже спричинило небувалу паніку, а поки вона продовжує поширюватись – 24 Канал розповідає, що це за ракети, на що вони здатні та чому в Москві їх так бояться.

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Чому росіяни так панікують через "Томагавки" в Німеччині

Tomahawk – це крилаті ракети великої дальності американського виробництва.

Це не нова розробка – їх боялися ще в СРСР, вони були важливим елементом стримування потенційної агресії росіян.

Згодом Tomahawk стали основною ударною силою союзників під час операції "Буря в пустелі", США використовували "Томагавки" під час інших бойових дій, зокрема на Близькому Сході, Лівії, Афганістані та колишній Югославії.



Ракета UGM-109 Tomahawk вибухає над випробувальною мішенню, 1986 рік / Фото U.S. DefenseImagery

Всього в бойових умовах було використано понад 2 000 ракет Tomahawk. У США їх дійсно дуже багато. При цьому час для цих ракет закінчується.Нині Америка завершує свою програму розробки гіперзвукових ракет, які мають замінити Tomahawk як основний носій американської демократії.

"А тепер абсолютно безумні новини з саміту НАТО: США можуть передати Україні ракети, здатні бити на понад 1 000 кілометрів. У Вашингтоні Зеленський попросив зняти обмеження на удари по російських аеродромах, де б вони не були. Відмашку на початок Третьої світової Зеленський може отримати вже після особистої зустрічі з Байденом. У разі позитивної відповіді, у радіусі ураження далекобійних американських ракет опиняться об'єкти стратегічних ядерних сил і наші міста-мільйонники. Дивимось разом на мапу… Під прицілом Москва, Казань, Нижній Новгород, Саратов, Воронєж, Ростов-на-Дону, Сочі та Краснодар. Мовиться вже не про ракети ATACMS, які б’ють на 300 кілометрів, а про крилаті "Томагавки", наземні установки для пусків цих ракет вже існують (що, LOL? – ред.), максимальна дальність цих ракет – 1 800 кілометрів…", – так розпочала свою програму "60 мінут" російська пропагандистка Скабєєва.

У російському МЗС офіційно пригрозили "військовою відповіддю" на розміщення американських ракет Tomahawk у Німеччині. Про це 11 липня в кулуарах БРІКС повідомив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков.

Без нервів, без емоцій вироблятимемо насамперед військову відповідь на цю нову гру,

– каже Рябков.

Чи може Україна отримати Tomahawk для ударів по Росії

Tomahawk – дуже грізна зброя, хоч й не нова, а росіяни абсолютно справедливо її бояться, але, на жаль, мусимо засмутити всіх, хто очікує швидких ударів "томагавками" по російських центрах ухвалення рішень.

Цього наразі не планується – Tomahawk хочуть завезти на бази в Німеччині приблизно у 2026 році (в нинішніх реаліях це дуже далека перспектива, але все одно – дуже потужна "ескалація" та безсумнівний "перехід червоних ліній").

Також у спільній заяві США і Німеччини мовиться про зенітні ракети SM-6 і нову гіперзвукову зброю, що "має значно більшу дальність, ніж нинішні наземні вогневі засоби в Європі".



Батарея ракетного комплексу середньої дальності Typhon, що може запускати Tomahawk, липень 2023 року / Фото – U.S.Army

Не йде мова й про те, щоб ці ракети отримали ЗСУ, а тим більше били ними по Сочі чи Тулі, хоча ті давно напрошуються. Нагадаємо, що нині Україна намагається отримати дозвіл на удари по російській території ракетами ATACMS, а також намагається зрозуміти, чи дозволила Велика Британія використовувати Storm Shadow.

З іншого боку, колись навіть гаубиці 155-го калібру вважалися для нас нездійсненною мрією, тому рано чи пізно Україна все ж може отримати Tomahawk.

Tomahawk – основні характеристики

тип – стратегічна або тактична дозвукова крилата ракета;

клас – земля – земля, повітря – земля;

виробник – Raytheon (США);

на озброєнні – з 1983 року;

вартість на 2024 фінансовий рік – 1,87 мільйона доларів,

дальність (залежно від модифікації) – 870 – 2 500 кілометрів, нині класичний варіант – 1 600 – 1 800 кілометрів (саме про нього говорить Скабєєва);

маса (залежно від модифікації) – 1 180 – 1 500 кілограмів;

швидкість – 880 кілометрів на годину (дозвукова);

бойова частина – ядерна / касетна / бронебійна / напівбронебійна / бетонобійна / проникаюча;

вага бойової частини – 450 кілограмів;

система наведення – DSMAC;

точність (залежно від модифікації) – 5 – 80 метрів.

До і після удару Tomahawk / Фото US Army

Можна запускати як з підводних човнів, так і наземних платформ і літаків

Tomahawk – це ціла родина крилатих ракет, наразі є дев'ять основних модифікацій, що мають свої підвиди та модернізації.

Найсучасніша – це Block V. Її вартість оцінюють у 1,87 мільйона доларів.

При цьому ціни на старіші зразки стартують від 600 тисяч доларів.

Ракети Tomahawk можна запускати як з підводних човнів і кораблів, так і наземних платформ (від великих комплексів Typhon до компактних і мобільних "хамві") і, звісно, з літаків.

Тренувальні пуски ракет Tomahawk – дивіться відео:

Перевагою ракет Tomahawk також є модернізована система наведення DSMAC, яка відповідально використовує технології штучного інтелекту.

DSMAC використовувалась у Tomahawk з 1990-их років, але в обмеженому варіанті. Тодішні технології не дозволяли охопити весь маршрут, натомість інтеграція штучного інтелекту дозволила вивести процес на новий якісний рівень.

В основі оновленого DSMAC так званий "машинний зір". Як пише Defence Express, суть технології полягає у закладанні у пам'ять ракети еталонного тривимірного зображення місцевості, що має точну прив'язку до координат. Коли ракета летить, вона робить фото поверхні й порівнює його з еталонним зображенням.

Система DSMAC не лише підвищує точність удару до 5 – 10 метрів, але й фактично невразлива для ворожого РЕБ. Цю систему також використовують деякі українські дрони для дальніх ударів по стратегічних російських цілях у тилу держави-агресорки. І саме це забезпечує успішний "експорт бавовни".

Чи можна збити Tomahawk і чим

Так, як і інші ракети. Tomahawk – дозвукова ракета, а це означає, що може бути перехоплена звичайними засобами ППО та авіацією, за умови, що вони у вас є. Головна зброя проти Tomahawk – ешелоноване ППО, а таку розкіш могли собі дозволити не всі.

Tomahawk перехоплювали як в Іраці, так і в Боснії та Сербії. В усіх випадках тамтешні диктатори використовували радянські засоби ППО та літаки. Але надовго їх не вистачило – США брали кількістю, завдяки чому системи ППО/ПРО противника були прорвані, а далі США встановили повний контроль над небом у зоні бойових дій та планомірно відпрацьовували ізольовані ділянки.



Tomahawk у роботі під час операції "Буря в пустелі", 1991 рік / Фото US Navy

Все, що стосується Tomahawk, можна віднести й до його російського майже аналогу – крилатої ракети "Калібр".

Детально Що таке ракета "Калібр"

Це також цілком зрозумілий снаряд, його не раз перехоплювали українські ППО. Утім, окупантам все ж вдавалось завдавати Україні болючих ударів. Отже, у випадку появи ракет Tomahawk на озброєнні ЗСУ можна чекати дзеркальних подій вже в Росії.

Tomahawk – це універсальна ракета з широким спектром застосування. Ракети Tomahawk можуть нести як ядерні, так і "звичайні" заряди. Саме їх належало боятися радянським громадянам на фінальному етапі холодної війни (тобто в молоді роки Путіна).

Нині ж це відчуття повертається до вже Путіна-старця. Що ж, він хотів повернути відчуття молодості, але досяг цього ефекту не завдяки ваннам з екстрактом рогів оленя, а власними злочинними діями.