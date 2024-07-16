Легендарные "Томагавки" возвращаются в Европу: почему Россия их так боится и получит ли Украина

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В Вашингтоне отгремел саммит НАТО. Одним из ключевых его решений стало возвращение в Европу легендарных ракет "Томагавк". Они снова, как и во времена холодной войны, будут размещены в Германии и легко смогут дотянуться до России.

В самой России это уже вызвало небывалую панику, а пока она продолжает распространяться – 24 Канал рассказывает, что это за ракеты, на что они способны и почему в Москве их так боятся.

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Почему россияне так паникуют из-за "Томагавков" в Германии

Tomahawk – это крылатые ракеты большой дальности американского производства.

Это не новая разработка – их боялись еще в СССР, они были важным элементом сдерживания потенциальной агрессии россиян.

Впоследствии Tomahawk стали основной ударной силой союзников во время операции "Буря в пустыне", США использовали "Томагавки" во время других боевых действий, в частности на Ближнем Востоке, Ливии, Афганистане и бывшей Югославии.



Ракета UGM-109 Tomahawk взрывается над испытательной мишенью, 1986 год / Фото U.S. DefenseImagery

Всего в боевых условиях было использовано более 2 000 ракет Tomahawk. У США их действительно очень много. При этом время для этих ракет заканчивается.Сейчас Америка завершает свою программу разработки гиперзвуковых ракет, которые должны заменить Tomahawk в качестве основного носителя американской демократии.

"А теперь совершенно безумные новости с саммита НАТО: США могут передать Украине ракеты, способные бить на более 1 000 километров. В Вашингтоне Зеленский попросил снять ограничения на удары по российским аэродромам, где бы они ни были. Отмашку на начало Третьей мировой Зеленский может получить уже после личной встречи с Байденом. В случае положительного ответа, в радиусе поражения дальнобойных американских ракет окажутся объекты стратегических ядерных сил и наши города-миллионники. Смотрим вместе на карту... Под прицелом Москва, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи и Краснодар. Говорится уже не о ракетах ATACMS, которые бьют на 300 километров, а о крылатых "Томагавках", наземные установки для пусков этих ракет уже существуют (что, LOL? – ред.), максимальная дальность этих ракет – 1 800 километров...", – так начала свою программу "60 минут" российская пропагандистка Скабеева.

В российском МИДе официально пригрозили "военным ответом" на размещение американских ракет Tomahawk в Германии. Об этом 11 июля в кулуарах БРИКС сообщил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков.

Без нервов, без эмоций будем производить прежде всего военный ответ на эту новую игру,

– говорит Рябков.

Может ли Украина получить Tomahawk для ударов по России

Tomahawk – очень грозное оружие, хоть и не новое, а россияне совершенно справедливо его боятся, но, к сожалению, должны огорчить всех, кто ожидает быстрых ударов "томагавками" по российским центрам принятия решений.

Этого пока не планируется – Tomahawk хотят завезти на базы в Германии примерно в 2026 году (в нынешних реалиях это очень далекая перспектива, но все равно – очень мощная "эскалация" и несомненный "переход красных линий").

Также в совместном заявлении США и Германии говорится о зенитных ракетах SM-6 и новом гиперзвуковом оружии, что "имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе".



Батарея ракетного комплекса средней дальности Typhon, что может запускать Tomahawk, июль 2023 года / Фото – U.S.Army

Не идет речь и о том, чтобы эти ракеты получили ВСУ, а тем более били ими по Сочи или Туле, хотя те давно напрашиваются. Напомним, что сейчас Украина пытается получить разрешение на удары по российской территории ракетами ATACMS, а также пытается понять, позволила ли Великобритания использовать Storm Shadow.

С другой стороны, когда-то даже гаубицы 155-го калибра считались для нас несбыточной мечтой, поэтому рано или поздно Украина все же может получить Tomahawk.

Tomahawk – основные характеристики

тип – стратегическая или тактическая дозвуковая крылатая ракета;

класс – земля – земля, воздух – земля;

производитель – Raytheon (США);

на вооружении – с 1983 года;

стоимость на 2024 финансовый год – 1,87 миллиона долларов,

дальность (в зависимости от модификации) – 870 – 2 500 километров, ныне классический вариант – 1 600 – 1 800 километров (именно о нем говорит Скабеева);

масса (в зависимости от модификации) – 1 180 – 1 500 килограммов,

скорость – 880 километров в час (дозвуковая);

боевая часть – ядерная / кассетная / бронебойная / полубронебойная / бетонобойная / проникающая;

вес боевой части – 450 килограммов;

система наведения – DSMAC;

точность (в зависимости от модификации) – 5 – 80 метров.

До и после удара Tomahawk / Фото US Army

Можно запускать как с подводных лодок, так и наземных платформ и самолетов

Tomahawk – это целая семья крылатых ракет, сейчас есть девять основных модификаций, которые имеют свои подвиды и модернизации.

Самая современная – это Block V. Ее стоимость оценивают в 1,87 миллиона долларов.

При этом цены на старые образцы стартуют от 600 тысяч долларов.

Ракеты Tomahawk можно запускать как с подводных лодок и кораблей, так и наземных платформ (от больших комплексов Typhon до компактных и мобильных "хамви") и, конечно, с самолетов.

Тренировочные пуски ракет Tomahawk – смотрите в видео:

Преимуществом ракет Tomahawk также является модернизированная система наведения DSMAC, которая ответственно использует технологии искусственного интеллекта.

DSMAC использовалась в Tomahawk с 1990-х годов, но в ограниченном варианте. Тогдашние технологии не позволяли охватить весь маршрут, зато интеграция искусственного интеллекта позволила вывести процесс на новый качественный уровень.

В основе обновленного DSMAC так называемое "машинное зрение". Как пишет Defence Express, суть технологии заключается в закладке в память ракеты эталонного трехмерного изображения местности, которое имеет точную привязку к координатам. Когда ракета летит, она делает фото поверхности и сравнивает его с эталонным изображением.

Система DSMAC не только повышает точность удара до 5 – 10 метров, но и фактически неуязвима для вражеского РЭБ. Эту систему также используют некоторые украинские дроны для дальних ударов по стратегическим российским целям в тылу государства-агрессора. И именно это обеспечивает успешный "экспорт хлопка".

Можно ли сбить Tomahawk и чем

Да, как и другие ракеты. Tomahawk – дозвуковая ракета, а это значит, что может быть перехвачена обычными средствами ПВО и авиацией, при условии, что они у вас есть. Главное оружие против Tomahawk – эшелонированное ПВО, а такую роскошь могли себе позволить не все.

Tomahawk перехватывали как в Ираке, так и в Боснии и Сербии. Во всех случаях тамошние диктаторы использовали советские средства ПВО и самолеты. Но надолго их не хватило – США брали количеством, благодаря чему системы ПВО/ПРО противника были прорваны, а дальше США установили полный контроль над небом в зоне боевых действий и планомерно отрабатывали изолированные участки.



Tomahawk в работе во время операции "Буря в пустыне", 1991 год / Фото US Navy

Все, что касается Tomahawk, можно отнести и к его российскому почти аналогу – крылатой ракеты "Калибр".

Подробно Что такое ракета "Калибр"

Это также вполне понятный снаряд, его не раз перехватывали украинские ПВО. Впрочем, оккупантам все же удавалось наносить Украине болезненные удары. Таким образом, в случае появления ракет Tomahawk на вооружении ВСУ можно ждать зеркальных событий уже в России.

Tomahawk – это универсальная ракета с широким спектром применения. Ракеты Tomahawk могут нести как ядерные, так и "обычные" заряды. Именно их следовало бояться советским гражданам на финальном этапе холодной войны (то есть в молодые годы Путина).

Сейчас же это ощущение возвращается к уже Путину-старцу. Что ж, он хотел вернуть ощущение молодости, но достиг этого эффекта не благодаря ваннам с экстрактом рогов оленя, а собственными преступными действиями.