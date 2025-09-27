Україна довгий час атакує військові об'єкти на території Росії дронами, але саме певний вид ракет може змусити країну-агресорку зупинитись з масованими обстрілами нашої країни. Мовиться саме про балістичні ракети.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що вони росіянам "не по зубах". США мають ракети, які українські військові могли б запустити на Москву.

Яка саме балістична ракета США потрібна Україні?

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що Україна може атакувати територію Росії крилатими ракетами. Однак російська ППО більшість з них зіб'є, що не можна казати про балістичні ракети. Саме їх росіяни будуть "масово пропускати" у збитті.

Мовиться саме про американську ракету PrSM. Україна має пускові установки до неї, а українські військові знають, як з нею працювати.

Вони летять 500 кілометрів, а відстань до Москви – 450. Якраз до Москви. Полетить і "полежить поруч з Леніним". Будемо мати кілька десяток цих ракет і росіяни не захочуть нас обстрілювати. Тому варто просити балістику, а ще краще – її виготовляти,

Водночас виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Дмитро Жмайло припустив, що перевагу на війні Україні дали б ATACMS і системи HIMARS.

Ракети від США: що відомо?