Как раз в Москву, летчик-инструктор назвал, какая ракета нужна Украине от США
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Украине нужны американские баллистические ракеты, которые будут тяжелыми целями для оккупантов.
- Атаки этими ракетами на Москву могут заставить Россию остановить обстрелы Украины.
Украина долгое время атакует военные объекты на территории России дронами, но именно определенный вид ракет может заставить страну-агрессора остановиться с массированными обстрелами нашей страны. Говорится именно о баллистических ракетах.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что они россиянам "не по зубам". США имеют ракеты, которые украинские военные могли бы запустить на Москву.
Какая именно баллистическая ракета США нужна Украине?
Полковник запаса ВСУ объяснил, что Украина может атаковать территорию России крылатыми ракетами. Однако российская ПВО большинство из них собьет, что нельзя говорить о баллистических ракетах. Именно их россияне будут "массово пропускать" в сбитии.
Речь идет именно о американской ракете PrSM. Украина имеет пусковые установки к ней, а украинские военные знают, как с ней работать.
Они летят 500 километров, а расстояние до Москвы – 450. Как раз до Москвы. Полетит и "полежит рядом с Лениным". Будем иметь несколько десятков этих ракет и россияне не захотят нас обстреливать. Поэтому стоит просить баллистику, а еще лучше – ее изготавливать,
– подчеркнул он.
Интересно! В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло предположил, что преимущество на войне Украине дали бы ATACMS и системы HIMARS.
Ракеты от США: что известно?
- В The Wall Street Journal сообщили, что Дональд Трамп мог пообещать Украине больше ракет большой дальности. В США могут обсуждать варианты поставки Tomahawk.
- Между тем в материале The Telegraph говорится о том, что Владимир Зеленский просил у лидера США Tomahawk. Он отметил, что это может заставить Россию сесть за стол переговоров.
- Президент Украины в интервью после разговора с Трампом также отметил, что президент США не против поставки крылатых ракет большой дальности, которыми наша страна могла бы атаковать объекты в Москве.