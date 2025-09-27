Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что они россиянам "не по зубам". США имеют ракеты, которые украинские военные могли бы запустить на Москву.

Какая именно баллистическая ракета США нужна Украине?

Полковник запаса ВСУ объяснил, что Украина может атаковать территорию России крылатыми ракетами. Однако российская ПВО большинство из них собьет, что нельзя говорить о баллистических ракетах. Именно их россияне будут "массово пропускать" в сбитии.

Речь идет именно о американской ракете PrSM. Украина имеет пусковые установки к ней, а украинские военные знают, как с ней работать.

Они летят 500 километров, а расстояние до Москвы – 450. Как раз до Москвы. Полетит и "полежит рядом с Лениным". Будем иметь несколько десятков этих ракет и россияне не захотят нас обстреливать. Поэтому стоит просить баллистику, а еще лучше – ее изготавливать,

– подчеркнул он.

Интересно! В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло предположил, что преимущество на войне Украине дали бы ATACMS и системы HIMARS.

Ракеты от США: что известно?