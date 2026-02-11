Попри потепління Росія готує масований удар: військовослужбовець сказав, куди та чим битиме
- Росія продовжить здійснювати масовані атаки по українській енергетиці. Вони діють за досить простим принципом.
- Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував ракетні атаки по Україні.
Телеграм-канали повідомляли про ризик нового масованого ракетного удару в найближчі 48 годин. Потрібно розуміти, що так чи інакше ворог продовжить ці атаки. Навіть попри потепління.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що мета окупантів досить проста – продовжувати завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Там домінує підхід – потрібно і надалі робити те, що робиш.
Читайте також Раптовий удар "Кинджалами" по Львову: куди могли цілитись і що чекати від наступних атак Росії
Які можуть бути наступні цілі для атак?
За словами Мусієнка, в російському Генштабі продовжать концентруватися на ударах по українській енергетиці. І це стосується не лише тих об'єктів, які виробляють чи розподіляють електроенергію. 8 лютого ворог здійснив вже 19 атаку по об'єктах Нафтогазу у 2026 році.
Вони продовжать бити по Україні. Лише може змінитися фокус, до прикладу, на паливно-енергетичний комплекс. Загалом енергетика сьогодні є пріоритетною ціллю для ворога. Та й опалювальний сезон не завершений. Тому вони продовжать по ній бити,
– зазначив Мусієнко.
Очевидно, що ворог вважає такий терор інструментом тиску на Україну. Це триває вже не перший рік.
Що відомо про удар "Кинджалом" по Львову?
- 11 лютого російські окупанти завдали удару аеробалістичними ракетами "Кинджал" по Львову. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що усі ворожі ракети вдалося знешкодити. Ворог не досягнув своїх цілей.
- Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що на місто летіли 2 ракети "Кинджал". Внаслідок атаки немає ні постраждалих, ні загиблих. В місті знайшли уламки ракет.
- Авіаційний експерт Валерій Романенко зауважив, що удар такими ракетами саме вдень – не є несподіванкою. На його думку, ворог, ймовірно, виявив ціль, яку хотів знищити негайно.