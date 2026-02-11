Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що мета окупантів досить проста – продовжувати завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Там домінує підхід – потрібно і надалі робити те, що робиш.

Які можуть бути наступні цілі для атак?

За словами Мусієнка, в російському Генштабі продовжать концентруватися на ударах по українській енергетиці. І це стосується не лише тих об'єктів, які виробляють чи розподіляють електроенергію. 8 лютого ворог здійснив вже 19 атаку по об'єктах Нафтогазу у 2026 році.

Вони продовжать бити по Україні. Лише може змінитися фокус, до прикладу, на паливно-енергетичний комплекс. Загалом енергетика сьогодні є пріоритетною ціллю для ворога. Та й опалювальний сезон не завершений. Тому вони продовжать по ній бити,

– зазначив Мусієнко.

Очевидно, що ворог вважає такий терор інструментом тиску на Україну. Це триває вже не перший рік.

Що відомо про удар "Кинджалом" по Львову?