Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что цель оккупантов достаточно проста – продолжать наносить массированные ракетные удары по Украине. Там доминирует подход – нужно и в дальнейшем делать то, что делаешь.
Какие могут быть следующие цели для атак?
По словам Мусиенко, в российском Генштабе продолжат концентрироваться на ударах по украинской энергетике. И это касается не только тех объектов, которые производят или распределяют электроэнергию. 8 февраля враг совершил уже 19 атаку по объектам Нафтогаза в 2026 году.
Они продолжат бить по Украине. Только может измениться фокус, к примеру, на топливно-энергетический комплекс. В целом энергетика сегодня является приоритетной целью для врага. И отопительный сезон не завершен. Поэтому они продолжат по ней бить,
– отметил Мусиенко.
Очевидно, что враг считает такой террор инструментом давления на Украину. Это продолжается уже не первый год.
Что известно об ударе "Кинжалом" по Львову?
- 11 февраля российские оккупанты нанесли удар аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по Львову. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что все вражеские ракеты удалось обезвредить. Враг не достиг своих целей.
- Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что на город летели 2 ракеты "Кинжал". В результате атаки нет ни пострадавших, ни погибших. В городе нашли обломки ракет.
- Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что удар такими ракетами именно днем – не является неожиданностью. По его мнению, враг, вероятно, обнаружил цель, которую хотел уничтожить немедленно.