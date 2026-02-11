Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что цель оккупантов достаточно проста – продолжать наносить массированные ракетные удары по Украине. Там доминирует подход – нужно и в дальнейшем делать то, что делаешь.

Какие могут быть следующие цели для атак?

По словам Мусиенко, в российском Генштабе продолжат концентрироваться на ударах по украинской энергетике. И это касается не только тех объектов, которые производят или распределяют электроэнергию. 8 февраля враг совершил уже 19 атаку по объектам Нафтогаза в 2026 году.

Они продолжат бить по Украине. Только может измениться фокус, к примеру, на топливно-энергетический комплекс. В целом энергетика сегодня является приоритетной целью для врага. И отопительный сезон не завершен. Поэтому они продолжат по ней бить,

– отметил Мусиенко.

Очевидно, что враг считает такой террор инструментом давления на Украину. Это продолжается уже не первый год.

