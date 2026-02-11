Несмотря на потепление Россия готовит массированный удар: военнослужащий сказал, куда и чем будет бить

Телеграм-каналы сообщали о риске нового массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов. Нужно понимать, что так или иначе враг продолжит эти атаки. Даже несмотря на потепление.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что цель оккупантов достаточно проста – продолжать наносить массированные ракетные удары по Украине. Там доминирует подход – нужно и в дальнейшем делать то, что делаешь.

Какие могут быть следующие цели для атак?

По словам Мусиенко, в российском Генштабе продолжат концентрироваться на ударах по украинской энергетике. И это касается не только тех объектов, которые производят или распределяют электроэнергию. 8 февраля враг совершил уже 19 атаку по объектам Нафтогаза в 2026 году.

Они продолжат бить по Украине. Только может измениться фокус, к примеру, на топливно-энергетический комплекс. В целом энергетика сегодня является приоритетной целью для врага. И отопительный сезон не завершен. Поэтому они продолжат по ней бить,

– отметил Мусиенко.

Очевидно, что враг считает такой террор инструментом давления на Украину. Это продолжается уже не первый год.

Что известно об ударе "Кинжалом" по Львову?